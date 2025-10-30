Los progresistas y la derecha radical empatan en Países Bajos con un margen de 2.300 votos

El partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten, y la derecha radical PVV, de Geert Wilders, obtendrían ambos 26 escaños, con una diferencia mínima de unos 2.300 votos a favor del primero, según la última proyección provisional de la agencia neerlandesa ANP, cuando ya se ha escrutado casi el 98% de los sufragios.

El empate técnico mantiene en el aire quién será la primera fuerza política del país, el factor que determina qué partido tendrá prioridad para iniciar las negociaciones para formar gobierno. La noche del miércoles, los sondeos a pie de urna daban como ganador a D66, con una ventaja de dos escaños sobre la ultraderecha, y este jueves los progresistas siguen siendo los vencedores de la jornada electoral, al sumar de golpe al menos 17 escaños más que en los anteriores comicios.

Wilders, que incluso con un empate quedaría entre los principales perdedores de la cita electoral al perder 11 de los 37 escaños que tenía hasta ahora, advirtió que no permitirá que un representante de D66 inicie las conversaciones de formación mientras no haya "una claridad del 100%" sobre qué partido ha ganado las elecciones. "Haremos todo lo posible para evitarlo", escribió este jueves en las redes sociales.

Aún faltan por contabilizar los resultados de varios municipios, además del recuento del voto en el extranjero y el de los territorios caribeños de Bonaire, San Eustaquio y Saba, tradicionalmente más favorables a D66. Además, se incorporará durante la semana el 20% restante de los votos de Ámsterdam, donde la formación de Jetten ha obtenido por ahora el 23,4% de los sufragios.

D66 ha consolidado su avance en las grandes ciudades neerlandesas, siendo el partido más votado en Róterdam, La Haya, Utrecht, Tilburg y Groninga, y registrando también avances en Ámsterdam.

El PVV mantiene su liderazgo en la provincia sureña de Limburgo, aunque con pérdidas significativas respecto a 2023: en Venlo, ciudad natal de Wilders, ha caído del 36 al 27% de los votos.

El bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, que lideró hasta renunciar la noche del miércoles Frans Timmermans, se mantiene en 20 escaños; el VVD, del ala liberal conservadora encabezado por Dilan Yesilgöz, retrocede a 22 escaños, mientras que el democristiano CDA de Henri Bontenbal se queda con 18. La extrema derecha de Foro por la Democracia (FvD) y la Unión Cristiana (CU) se quedan con 7 y 3 respectivamente.

El euroescéptico JA21 alcanza 9 escaños y el movimiento agrario BBB 4, mientras que el Partido Socialista (SP), Denk, el Partido por los Animales (PvdD) y el SGP obtienen 3 cada uno. El partido de los jubilados 50Plus logra 2, Volt 1, y el centrista NSC, fundado en 2023, desaparecería de golpe del Parlamento, tras perder la veintena de escaños que tenía hasta ahora.

La participación electoral se ha situado en el 78,4%, ligeramente por encima del 77,8% de hace dos años.

En conjunto, la proyección de ANP, basada ya en resultados reales y no en encuestas de salida, confirma la extrema volatilidad de una jornada electoral en la que los sondeos ya anticipaban un resultado ajustado.

A la espera del escrutinio final y de la validación oficial por el Consejo Electoral, prevista para la próxima semana, Países Bajos está sin un ganador claro en una de las elecciones que se perfilan como las más reñidas de su historia reciente: la diferencia entre los dos partidos más votados no había sido tan pequeña desde 1956, año en que la Cámara pasó a tener 150 escaños.