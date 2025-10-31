¿Quién es el sultán de Omán, que visitará oficialmente España por primera vez?

El sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, llegará en viaje oficial a España la semana que viene, del 3 al 5 de noviembre, y será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita de Estado a nuestro país.

La visita de Estado del sultán se produce después de que tuviera que ser aplazada en mayo por motivos familiares y tiene lugar en el marco de las relaciones "de amistad y cooperación que mantienen ambos países" y del trabajo para seguir reforzando estos lazos en todos los ámbitos, según ha informado el Gobierno.

De acuerdo con el programa previsto, los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor y el 5 de noviembre, a las once de la mañana, será recibido por Pedro Sánchez.

En el marco de esta visita, el Gobierno ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán Haitham Bin Tariq Al Said, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a otras personalidades omaníes como así consta en sendos reales decretos del pasado día 29.

La última visita de alto nivel de un dirigente omaní a España se produjo el 19 de marzo de 2024, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hammad bin Hamoud Al Busaidi, se desplazó a Madrid para entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Un perfil del sultán

Haitham bin Tariq, actual sultán del Sultanato de Omán, se ha consolidado como una figura clave en la transición política y económica del país. Desde su ascenso al trono en enero de 2020, tras el fallecimiento de su primo Qaboos bin Said, el monarca ha impulsado una etapa marcada por la continuidad institucional y la modernización progresiva, según destaca el portal oficial Omaninfo.om.

Nacido el 13 de octubre de 1954 en Mascate, Haitham pertenece a la histórica dinastía Bu Sa’id, que gobierna Omán desde el siglo XVIII. Educado en el Reino Unido, donde cursó estudios en el Foreign Service Programme de la Universidad de Oxford, el sultán desarrolló una amplia trayectoria en el servicio diplomático y en el Ministerio de Patrimonio y Cultura antes de asumir el liderazgo nacional.

Desde su llegada al poder, Haitham bin Tariq ha mantenido el equilibrio entre respeto a la tradición y apuesta por la modernización. En sus primeros años de gobierno, ha puesto en marcha una agenda de reformas administrativas y económicas orientadas a reducir la dependencia del petróleo, fomentar la inversión extranjera y mejorar la eficiencia del sector público. Bajo su mandato, se ha reforzado la Visión 2040, el plan estratégico que busca transformar el modelo económico omaní hacia la innovación y la sostenibilidad.

Como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura del sultán es considerada inviolable, y el respeto hacia su cargo constituye un deber cívico, de acuerdo con la normativa nacional. No obstante, su estilo de liderazgo se distingue por la discreción y el diálogo. Analistas regionales destacan su capacidad para mantener la estabilidad interna y preservar el papel de Omán como mediador neutral en los conflictos del Golfo.

Entre los principales logros de su gestión se encuentran la consolidación política tras la transición, la contención de los efectos económicos de la pandemia y el impulso de nuevas políticas para el empleo juvenil. Aun así, el país enfrenta retos significativos: mantener el crecimiento económico en un contexto global incierto, garantizar oportunidades a una población joven en expansión y avanzar en las reformas sociales sin alterar el tejido tradicional omaní.

En el terreno internacional, Haitham bin Tariq ha reforzado la política exterior prudente y equilibrada que caracteriza a Omán. El país mantiene relaciones constructivas con sus vecinos del Golfo y desempeña un papel activo como mediador en conflictos regionales, preservando su reputación como interlocutor confiable y diplomático.

Con un liderazgo sereno y una visión de largo plazo, el sultán Haitham bin Tariq se ha convertido en símbolo de continuidad y renovación para Omán. Su desafío, según los observadores, será mantener el delicado equilibrio entre tradición, modernidad y desarrollo en un país que avanza, paso a paso, hacia un nuevo horizonte de estabilidad y apertura.