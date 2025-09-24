Al menos tres heridos graves en un tiroteo en oficina de inmigración en Dallas

Al menos tres heridos y atacante muerto en un tiroteo en oficina de inmigración en Dallas.

Un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) dejó este miércoles al menos tres heridos y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Kristi Noem.

Todd Lyons, director interino del ICE, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que fueron trasladadas al hospital, y cuyas identidades y estado de salud no han sido divulgados hasta el momento.

Las víctimas pueden ser civiles, agentes del ICE o inmigrantes detenidos en el sitio, señaló Lyons.

"Aunque no sabemos todavía el motivo, sabemos que nuestro personal de aplicación de la ley de ICE está afrontando una violencia sin precedentes en su contra. Debe detenerse", expresó Noem.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.

"El obsesivo ataque en los agentes de la ley, particularmente ICE, debe parar", expresó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en sus redes sociales.