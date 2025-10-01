Tres presuntos miembros de Hamas detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

Las autoridades alemanas detuvieron este miércoles a tres presuntos miembros del grupo islamista palestino Hamas bajo la sospecha de planear atentados contra objetivos judíos e israelíes en Alemania.

Los detenidos, según un comunicado de la Fiscalía, son un alemán de 36 años de origen libanés, otro alemán de 44 años nacido en Siria y un hombre de 43 años nacido en Líbano cuya nacionalidad no ha podido aclararse.

Los sospechosos habían recibido de Hamas el encargo de conseguir armas y munición en Alemania para perpetrar atentados contra objetivos judíos e israelíes .

La Fiscalía les imputa pertenencia a banda armada y preparación de actos terroristas.

Los sospechosos habían acordado un encuentro en Berlín para recibir las armas y en medio de ello intervinieron los servicios de seguridad que detuvieron a los tres hombres y además se incautaron una pistola, un fusil y abundante munición.

Paralelamente a las detenciones en Berlín se han tomado medidas antiterroristas en Leipzig (este de Alemania) y Oberhausen (oeste).