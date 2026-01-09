Trump asegura que le gustaría saludar a Corina Machado cuando visite Estados Unidos la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla.

Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como "una buena persona". Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.

El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el premio Nobel de la Paz ganado por Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "sería un gran honor".

El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.

Durante la entrevista, el republicano dijo que Venezuela "será reconstruida" y que en un futuro cercano habrán elecciones en el país sudamericano.

Por su parte, Machado describió el jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como "un acto de restitución moral" en un mensaje a las familias de los detenidos.

"Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano", recomendó Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades venezolanas.

Machado recordó que, aunque "nada devuelve los años robados", "este día importa porque reconoce lo que siempre" supo: "que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso".

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargaza de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la "liberación" de "un número importante de personas" como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica del país".