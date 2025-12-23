Trump avisa a Maduro que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Maduro y a Petro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo" y señaló que el líder chavista sería "inteligente" si eligiera dejar el poder.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos"

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría "pronto" dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro".

"Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", declaró.

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En la rueda de prensa, Trump dijo que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

"Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también".

También, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

Amenaza al "alborotador" Petro

Además, Trump definió al presidente colombiano, Gustavo Petro, como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con Petro.

El dirigente estadounidense calificó a Petro como "nuevo líder de Colombia" pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país.

"Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", explicó el magnate inmobiliario durante el evento.

El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EE.UU.

"Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido", afirmó Trump.

Las palabras del presidente estadounidense, que ha llegado a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" que fomenta la producción de cocaína en su país, se produjeron durante un acto en el que se anunció que EE.UU. construirá nuevos buques de guerra, los primeros de una clase que será bautizada como "Clase Trump".

El anuncio sobre estos nuevos navíos de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada "flota fantasma" y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegado en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano, una contundente maniobra de presión para tratar de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.