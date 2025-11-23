Zelenski reitera su agradecimiento a EEUU después de que Trump le acusara de ingratitud.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump "todo lo que están haciendo por la seguridad" de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

"El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible", dijo a través de su cuenta de la red social X.

Recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se han reunido hoy en Ginebra y expresó su deseo de que "haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables"

"Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia", mencionó Zelenski en torno a las conversaciones que han tenido lugar hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia, pero que todos los analistas coinciden -incluidos los del campo del mandatario estadounidense- en que se inclina claramente a favor de las posiciones de Rusia.

Trump criticó este domingo que "el liderazgo ucraniano" no ha agradecido los esfuerzos de EEUU por poner fin al conflicto con Rusia, mientras se acerca el plazo que el mandatario concedió a Ucrania para aceptar su plan de paz.

"El liderazgo de Ucrania no ha expresado nada de gratitud por nuestros esfuerzos", escribió Trump en la red social Truth Social.

El mensaje continuó con la retórica habitual del presidente estadounidense, quien aseguró que la guerra nunca habría comenzado con él en el poder y criticó la hipocresía de la Unión Europea por seguir comprando petróleo ruso.

Las palabras de Trump coinciden con la reunión que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, prevén mantener hoy en Ginebra con una delegación ucraniana para conversar sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Se espera que también hagan acto de presencia el domingo representantes de los principales países europeos para hablar sobre la hoja de ruta propuesta por la Casa Blanca, la cual muchos consideran que favorece los intereses de Moscú.

Trump había concedido a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aceptar el plan, aunque ayer matizó a los medios que le esperaban en el exterior de la Casa Blanca que no era su última oferta para Kiev.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control