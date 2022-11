Tres días que marcarán tendencias en la música

Desde la noche del jueves hasta bien entrada la madrugada del sábado al domingo vamos a tener tanta programación musical condensada en un solo lugar que no vamos a saber a dónde acudir sin tener la sensación de que nos estamos perdiendo algo especial muy cerca de donde estamos. El Alhambra Monkey Week ha encontrado su lugar en las instalaciones de Cartuja Center CITE, ofreciéndonos decenas de posibilidades entre las que elegir la actuación de un artista al que conocemos de antemano y sabemos que será una apuesta segura, tanto como la de otro al que no conocemos de nada, pero hacemos caso al lema del festival y vamos a verlo dispuestos a descubrir hoy la música del mañana.

De todo ello ha hablado Tali Carreto, uno de los directores del festival, en la rueda de prensa celebrada en el Espacio Santa Clara. Ha destacado la vuelta a la normalidad del Monkey, que ha propiciado que de nuevo tenga una nutrida participación internacional, tanto en el apartado musical, ya que entre el casi centenar de participantes encontraremos artistas de países como Colombia, Méjico, Chile, Suecia, Reino Unido, Portugal, Israel, como en el profesional, en el que estarán, entre otros grandes de la industria, los Music Advisors de las series Peaky Blinders, Black Mirror o La Casa de Papel. Destacó también la gran cantidad de mujeres que participan en el festival, que no es algo que haya sucedido buscando una cuota de paridad ni una igualdad de género, sino que es reflejo de lo que realmente ocurre en la escena musical. “El Monkey crea tendencias y sabe lo que va a pasar dentro de unos meses en otros escenarios”, afirmó Carreto; “y creo que se va a notar mucho en los próximos meses la presencia femenina”.

Después habló de muchos de los nombres que participan en el festival, no solamente de los consagrados, como Rocío Márquez y Bronquio, Kiko Veneno -del que aún se gestiona que haga su aparición en un Mercedes blanco, como gran guiño al disco que homenajearán- y Vera Fauna, Los Voluble, Perrate, sino también de los que aprovechan el escaparate y trampolín que se les ofrece aquí: “Por mi parte, tengo muchas ganas de ver a Kievra y a Fullero entre tanta cantidad de artistas jóvenes”, confesó. A todos ellos podremos verlos, con un horario ampliado hasta las cuatro de la madrugada, repartidos entre todos los escenarios: Auditorio Alhambra, Escenario Altafonte, Cristal, AIE, Fundación SGAE, Club de Baile, dedicado al fenómeno y la cultura de los clubs que, según Carreto “es algo indispensable ahora porque, de hecho, hay salas que meten más público en las sesiones de club de baile que en los conciertos de música en directo”, Parkineo by Jägermusic, ubicado en el parking subterráneo y el Plaza, montado en el exterior y de acceso gratuito. A los ocho escenarios oficiales se unirán otros dos, el SGAE Sessions, con entrevistas y actuaciones en streaming de artistas participantes en el festival junto a algunos otros que no están anunciados, como Los Niños Mutantes, que vienen para ser los padrinos de la Batalla de Bandas de Radio 3, y el que montará Mondo Sonoro, que con el nombre de Échate un Cantecito, servirá para que artistas del festival y de fuera de él improvisen algún que otro cantecito de Kiko Veneno, acompañándolo con algunos más de su propio repertorio.

Carreto se congratuló también de que este vaya a ser el mejor año hasta ahora del festival. “La venta de entradas va volando, la asistencia profesional va como un tiro, con lo que ya hemos superado los números de nuestro mejor año, que fue el 2019, anterior a la pandemia. Vamos a disfrutar mucho; sobre todo con lo que veamos en el Auditorio Alhambra, ya que no será lo mismo que nos juntemos allí 800 personas, como en los momentos de la pandemia, que los 2.500 o 3.000 que nos juntemos ahora. Será algo atractivo, impresionante y emotivo”.

El acto lo abrió Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento, que destacó al Monkey como gran representante del futuro de la música en nuestra ciudad, moviendo además un importante tejido profesional, que es algo de lo que adolecen otros festivales. Javier Rivera, coordinador de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, afirmó que el Monkey Week lleva ya muchos años siendo uno de los proyectos más valorados dentro de la concurrencia competitiva para la ayuda a festivales de la Junta de Andalucía “porque potencia la industria musical en nuestra comunidad y la internacionalización de la cultura andaluza". José Lucas, director de SGAE en Andalucía, destacó al festival como uno de los proyectos fundamentales, si no el más importante, con los que colaboran, diciendo de él que es "un faro para creadores de nuestra tierra y para los artistas de fuera que vienen aquí". Álvaro Trujillo, content manager de Cervezas Alhambra, manifestó su apoyo a un festival que sirve para "agitar la cultura en Sevilla, crear empleo y hacer más robusta la industria musical andaluza" y llamó a todos los sevillanos a que acudan a disfrutar de la música sin premuras, “porque todo lo que merece la pena se hace sin prisas”. Por último, Maui, la cantante utrerana elegida este año para ofrecer el habitual concierto a los presos del Centro Penitenciario Sevilla 1 en la tarde del miércoles, manifestó su “alegría por formar parte de esta aventura, yendo a la cárcel para transportar con mis canciones a lugares insólitos a esas personas que no pueden salir de allí de otra manera”.