"Haremos un resumen meditado y sentido de nuestra carrera"

He vivido poco, me he cansado mucho, hace ya diez años que recorro el mundo. Son palabras escritas por Chocano, el poeta, que cualquiera diría que se les podrían aplicar a All La Glory de haber escuchado cómo todos sus componentes se echaban las manos a la cabeza cuando les preguntaba yo, al inicio de la entrevista que mantuvimos, que cómo se verían dentro de otros diez años más. Pero en realidad sé con certeza que esta década que están dejando detrás no les ha cansado en absoluto, porque todos ellos, como también confesaron en algún momento de la charla, saben que la han estado pasando con sus mejores amigos y los músicos a los que más admiran. Ser río que corre, ser nube que pasa, dice también el poeta y esas palabras ya les describen mejor: ellos son, sin riesgo de equivocarnos, el río más profundo y la nube más alta de la escena musical sevillana actual. Y el próximo día 31 toda ella se reunirá en la sala Malandar para celebrar juntos su décimo aniversario en uno de los conciertos más esperados de la temporada.

Juano Azagra, guitarra y voz principal del grupo; Isra Diezma, el otro guitarra; Fran Pedrosa, bajo; Manolo Martínez, batería y Pilar G. Angulo, teclista, segunda voz y, sobre todo, aglutinante de los otros cuatro, que con su presencia pasan a ser flores en vez de abrojos, saborean con nosotros, de forma muy divertida, los recuerdos del pasado y el regusto por el presente y el futuro.

-All La Glory comenzó siendo cosa de tres, con Juano junto a Goyo Campos y Miguel Rivera. ¿Cómo fueron entrando los demás?

-(Isra) Juano llevaba toda la vida tocando con Goyo; en esa época en la que empezaron yo estaba en un trío con Fran y Javi Mora, hasta que Juano nos pidió que tocásemos con él unas canciones en el CAAC y así entré en el grupo. El primer disco lo hicimos los cuatro. (Juano) Yo traía ya medio disco hecho de Granada, con canciones que incluso ya había grabado allí en forma de maqueta, que es donde se gestó este disco con ese estilo de música americana, por el que me dio fuerte, aunque yo siempre haya sido muy power pop. Cuando volví a Sevilla comencé tocando con Goyo solo, incluso dimos un concierto a guitarra y batería en la calle Betis. Un día le dije a Miguel que necesitaba un bajista para grabar cinco canciones, que era para lo único que me daba la pasta entonces y él aceptó serlo con la condición de que le dejase tocar con el Höfner de su padre. Lo bueno fue que ese mismo año ganamos el concurso Desencaja, organizado por el Monkey Week, cuyo premio era grabar cuatro canciones en un estudio, así que pudimos pagar en Sputnik Estudios y grabar con Jordi Gil el disco entero.

-Yo creía que Pilar ya estaba en la banda en ese momento.

-(Pilar) Y así era, porque entré en All La Glory con Miguel. Hice la gira del disco, aunque no lo grabé con ellos. (Juano) Lo de Pilar fue increíble. Una amiga, Clarisa, en una fiesta de la cerveza me dijo que tocaba la batería y conocía a una chica que cantaba muy bien. Cuando ensayábamos empezamos a hacer versiones de Lucinda Williams, John Mellencamp, yo estaba cantando y Pilar me estaba armonizando sin haber escuchado las canciones; fue algo alucinante. Y a partir de ahí se quedó en la banda.

-Que se completó con Fran y Manolo.

-(Isra) Poco a poco, sí. Miguel se fue a Madrid en mitad de la gira, a buscarse la vida, ocupado con Maga, y entró Fran. Después entró Manolo cuando se fue Goyo. (Manolo) Yo ya estaba tocando con todos ellos en Los Quiero, el grupo de versiones que teníamos, y entré en All La Glory cuando estábamos preparando el repertorio para la gira del After the Gold Rush y ya tenían grabado la mitad del segundo disco, Everybody’s Breaking Everybody’s Heart. (Fran) Ese disco se grabó con dos baterías diferentes. Una parte Goyo y otra Manolo.

-El nombre de All La Glory, que es también el de una canción de The Band, le venía muy bien a un grupo que hacía americana, pero que después cambió. ¿Ese cambio fue motivado por la entrada de los nuevos componentes?

-(Pilar) No; es que de por sí Juano es un melómano y escucha muchos tipos de música. También la vida cambia y pasamos por diferentes etapas. (Isra) Lo que de verdad en este grupo es una rareza es el primer disco; el segundo se parece más, salvando las distancias, a lo que hacía Juano antes con Los Bombones. A partir de ahí la historia de la banda va más con la historia de la vida de Juano: más power pop, más new wave, más sintes. (Juano) Además tengo no sé si la virtud o el defecto de que me cuesta mucho trabajo repetirme a la hora de enfocar mi creatividad. Podría hacer cuatro discos de americana, cuatro de power pop, cuatro de los ochenta, pero me guío por lo que escucho y lo que me hace vibrar en cada momento. En Granada flipaba con la americana, volví a Sevilla y me reencontré con mis raíces de Los Bombones y para el tercer disco estaba inmerso en la música de los ochenta y quería un sonido más oscuro, como el que tenía en mi cabeza metido por los Cure o los Smiths.

-Que usted flipe con algo no significa que los demás también lo hagan.

-(Isra) Pero sí es verdad que nosotros tenemos mucha relación aparte de cuando tocamos. Yo escucho algo que me encanta y se lo envío a Juano, al día siguiente él me envía otra cosa; en el grupo de whatsapp de la banda no dejamos de intercambiarnos canciones y sin saber muy bien cómo vamos tirando todos por un camino común. A veces me sorprende que le paso a Juano una canción y me contesta diciéndome que esa me la iba a enviar él; y a lo mejor es una cosa de 1977 a la que no sabemos cómo hemos llegado los dos a la vez. Chencho Fernández dijo una vez algo muy acertado, que All La Glory es el único grupo que después de tocar se van a la casa de uno a escuchar música juntos. (Manolo) Además de compartir el tiempo de ensayos y conciertos compartimos mucho tiempo fuera del ámbito musical, somos amigos y estamos muy en contacto. (Juano) Cuando estamos tocando y vengo con alguna canción noto como ellos saben traducirlo instantáneamente al sonido que yo tengo en la cabeza; eso es por el bagaje de cosas que tenemos en común y todo lo que hemos escuchado y compartido juntos. Todos nos comportamos como si tuviéramos un halo de santo que abarcase a todo el grupo. (Isra) Como si tuviésemos un lenguaje común. (Pilar) Como si fuésemos una mente colectiva.

-Fran e Isra mantienen otra banda, Pinocho Detective. ¿En ella dan forma ustedes a otras ideas que no cuadran en All La Glory?

-(Fran) No, son totalmente diferentes. En Pinocho compongo yo y en All La Glory lo hace Juano. Lo poco o mucho que yo escriba no se lo paso a él; la única vez que he colaborado compositivamente aquí ha sido en el tercer disco, ayudando a traducir canciones del inglés al castellano, porque queríamos cantarlas en este idioma. Echamos una mano todos, Pilar, Sebas Orellana, yo, todos los que estábamos, porque ya estaban compuestas en inglés y era difícil, así que ahí sí que tiramos un poco de mi experiencia de componer en español. (Isra) En esta banda las canciones, básicamente, son de Juano. Él tiene las cosas muy claras y cuando hace una canción no son solamente los acordes y la letra; ya tiene claro el ritmo, el sonido. Entre todos le damos forma, pero son sus canciones. Y las que hacemos en Pinocho son las canciones de Fran.

-Pasar de cantar las canciones del inglés al español fue una apuesta arriesgada ¿Sienten ustedes que han ganado esa apuesta?

-(Pilar) No. Porque nos cayó la pandemia encima y tuvimos muy mala suerte. (Isra) Yo creo que todavía no hemos tenido oportunidad de saberlo. (Fran) Y todavía tenemos otras apuestas pendientes que no sabemos si hemos ganado. (Manolo) Yo sí creo que hemos ganado la apuesta. Tanto musical como artísticamente. Aunque la gente no se haya enterado demasiado, porque este realmente ha sido un disco fantasma, como decía premonitoriamente su título. (Juano) Ese disco ha servido de trampolín para que las nuevas canciones que estamos haciendo funcionen de una manera mucho más natural, porque ya compongo en castellano desde el principio y, aunque es verdad que fue un disco de transición, ahora los nuevos temas suenan más asentados porque parten del castellano directamente. (Manolo) Tampoco ha habido debate en el grupo sobre si hacer el nuevo disco en inglés o en español, todos teníamos claro que iba a ser en español. (Isra) La intención de hacerlo en castellano no era económica, sino artística; era algo que estaba dándonos vueltas en la cabeza porque iba a sonar con más personalidad. Está claro que la mayoría de lo que escuchamos todos está en inglés y si lo hacíamos en castellano podía tomar otro camino inesperado que incluso podría sorprendernos a nosotros mismos. (Pilar) Fue una forma de ponernos a prueba. (Juano) Las nuevas canciones van a sonar muy bien. Ya tenemos grabadas dos de ellas porque Jordi nos hizo ese regalo cuando remodeló los estudios durante la pandemia.

-¿Para que la banda funcione bien tienen ustedes roles definidos?

-(Juano) El líder del grupo es Isra. Yo necesito su liderazgo porque tiene que haber alguien que me ponga las pilas, si no me disperso, me meto mucho en mi mundo y me pierdo en él. Y cuando Isra me saca de él es cuando el grupo funciona. Aunque yo haga de creador, él es el que arranca el coche y también el motor. Y Pilar es mi otra mitad. (Pilar) Soy la que hace de abogada del diablo.

-¿Eso significa que es la más crítica?

-(Isra) Absolutamente. Pero nos viene muy bien porque nosotros cuatro sin Pilar somos Troll La Glory; cuatro bicharracos que si nos vamos a ensayar sin ella estamos flipando todo el rato, ponemos las guitarras cada vez más fuertes y todo nos suena del carajo; estamos allí como gremlins malos. Y luego llega Pilar y pone los puntos sobre las íes: esto hay que tocarlo más lento, esa guitarra suena demasiado alta, y tiene toda la razón. (Juano) Cogemos la claqueta y tocamos como ella quiere y tenemos que reconocer que llevaba razón y era así como había que hacerlo. (Isra) Hubo una época en que íbamos de gira y decíamos que ella era la monitora del grupo de tontitos; ella llevaba una riñonera y nos administraba el dinero, nos apuntaba la dirección de la casa, la del hotel, en el antebrazo… (Juano) A mí sin Pilar es como si me faltase algo. (Manolo) Ella es la visión objetiva dentro del grupo.

-Además, en este tercer disco Pilar dio un paso adelante, cantando en más canciones, coescribiendo alguna. ¿Va a seguir dándolos en el futuro?

-(Pilar) Siempre estoy abierta a todo; es verdad que soy muy crítica, pero no me echo para atrás a la hora de cantar o componer, cada vez tengo menos vergüenza; antes era más niñata y más inocentona, pero claro que sí, quiero seguir dando más pasos ¿por qué no? (Juano) Mi canción favorita del próximo disco la canta ella. Se llama James, como el personaje de Twin Peaks; me la encargaron para una obra de teatro y como no me la pagaron pues me quedé con la canción. La cantaba yo, pero soy lo bastante consecuente conmigo mismo para saber que Pilar la canta mejor y, como decía Townes Van Zandat, for the sake of the song, la canción tiene que estar por encima de todo.

-Antes hemos estado en un ensayo y me ha sorprendido que Juano e Isra se coordinan tan bien que incluso estando separados físicamente en el local se tropiezan a la vez con los cables que tienen al lado.

-(Manolo) Hay una cosa que me encanta de ellos cuando estamos ensayando, organizando quién hace las cosas, y es que se pasan los momentos de los punteos uno al otro: esto hazlo tú, cuando lo normal es que cualquier guitarrista diga: yo vengo aquí a hacer mi punteo. Y ellos están todo el tiempo diciéndose: Isra, eso hazlo tú, que te sale mejor; Juano, este solo es para ti. Cada uno quiere que las cosas buenas las toque el otro. (Isra) A mí me hace mucha gracia recordar cuando entré en la banda y Juano me decía: la eléctrica para ti, tú haces los solos, a mí déjame la acústica. Al segundo ensayo sacó la Les Paul y ya empezamos los dos. Y yo encantado.

-A veces he escrito que Juano es el efectista e Isra el efectivo. ¿Están de acuerdo?

-(Juano) Totalmente. Isra es un number one de la guitarra, todo el mundo me lo dice, Pájaro, Raúl Fernández y es verdad; tiene una cabeza para tocar que es muy profesional; tiene feeling, tiene compás, que es algo a lo que yo nunca estoy, a compás, siempre estoy punkarreando. (Pilar) Isra es la toma de tierra. (Juano) Yo soy más loco, más free; pero eso es lo interesante, que en los grupos haya un macarra y un pro. A mí no me sale ser totalmente académico, no puedo, soy emocional. Isra tiene un estilo muy marcado y definido y a mí me gusta ser el sucio. (Isra) Los dos somos muy conscientes de lo que está haciendo el otro y lo que hace cada uno tiene que ver con lo que oye del otro. Si Juano se está yendo por las nubes, yo tengo que poner el enganche. (Juano) Para mí es una liberación, porque yo estoy cantando y cuando los tengo a ellos marcando el tono tan bien puedo hacer con la guitarra lo que me dé la gana, por eso nunca toco una canción igual. Jamás, ni con el mismo sonido, ni con los mismos acordes; soy anárquico y muy visceral. Y aunque Isra suene magnífico y mi guitarra suene a chicharra, la mezcla tiene un sonido perfecto. (Isra) Y así es como mejor funciona. Si hubiese cuatro Juanos sería una locura y si hubiese cuatro Isras sería un aburrimiento.

-¿El nuevo disco va a ir en una cuarta dirección instrumentalmente, diferente a la de los anteriores?

-(Isra) Sí, pero todavía no sabemos en cuál. Sabemos que va a ser un disco más tranquilo. (Juano) Será un disco de escuchar más que de bailar; con más labor de composición de progresiones bonitas de acordes, de cambios de acordes atractivos. Y con las canciones tocadas íntegras al grabarlas. La idea de afrontar así la grabación es de Jordi, que nos dijo que Jonathan Richman fue con sus músicos a grabar a los estudios Punta Paloma y José María Sagrista le contó que cada día de la semana por la mañana tocaban el disco entero y la tarde la pasaban en la playa; después fueron eligiendo una canción de cada sesión y esa era la buena para el disco. Eso es lo que quiere Jordi, porque piensa que es nuestro fuerte. Quizás por eso Disco Fantasma suena un poco más artificial, porque no está grabado con toda la banda a la vez. (Isra) Cuando grabamos el disco Dadá estuvo aquí con Chencho lo hicimos en directo, sin recording, incluso los solos de guitarra están en directo. (Juano) Una buena noche nos salió a las tres de la mañana y en ella se nota que estamos cansados, el ambiente de la noche. Y esa fue la toma buena. Jordi quiere que nos olvidemos de todo lo que es la producción y nos metamos a grabar todas las canciones en el estudio todos juntos. (Isra) Jordi dijo algo que me hace mucha ilusión, que todos los grupos hacen muchas tomas y siempre hacen lo mismo, que les sale unas veces mejor y otras peor; pero con All La Glory, no sabe muy bien por qué, de una toma a otra hay una enorme diferencia de todo: de sentimiento, de actitud; lo que hay que hacer es soltarnos juntos y ver lo que sale. A mí es así como me gustan los grupos, como The Band, Crazy Horse. (Juano) Esa es nuestra dirección; luego, como dice Jordi, lo podemos adornar como queramos, pero el groove, el pulso de cómo tocamos normalmente en directo hay que recuperarlo, que en Disco Fantasma se perdió un poco porque fue más pensado que tocado.

-¿Cómo van a celebrar ustedes el décimo aniversario?

-(Juano) Con el mejor concierto de nuestra vida. Sinceramente, no es por echarnos flores, sino porque va a ser un resumen muy bien hecho, meditado y sentido; cada canción elegida me llega al alma y me transporta como si me subiese en el DeLorean. Lo mejor es que hemos sabido recoger todas las partes que ha tenido la banda; todas las piezas del puzle, unirlas y hacerlas sonar de forma super coherente, potente, increíble. De hecho, hemos recuperado Vera, una canción del segundo disco que me encanta y nunca hemos tocado en directo porque es una balada. Para mí es un sueño hecho realidad porque tocamos canciones que hacía muchos años que no tocábamos y que no sabía que podían sonar tan bien, como Stay Gold, que Fran insistió mucho en ella y ahora que la tocamos me quedo alucinado, porque me estoy escuchando a mí mismo hace diez años. (Isra) La clave es que hemos elegido las canciones muy con el corazón y muy poco con la cabeza; no nos hemos planteado que hubiera alguna que no podía faltar, o que habría que tocar algún tema nuevo. Lo que sí nos planteamos fue tocar con algunos colaboradores, pero finalmente decidimos que solo estuviese Alvaro Suite con nosotros en algunas canciones. (Pilar) Yo incluso vuelvo a tocar la guitarra. (Manolo) Y hay canciones que yo nunca las había tocado. (Isra) Nuestra idea es tocar lo que queremos, da igual que sean de un disco u otro; lo hemos hecho con un criterio algo egoísta pero que refleja lo que nos gusta de verdad y lo que realmente queremos hacer…

En ese momento en el velador de al lado, que se ve que estaban también de celebración, se ponen a cantarle a alguien Cumpleaños feliz y todos los de la banda comienzan a reírse con la afortunada coincidencia y a decir: sí, diez años cumplimos, muchas gracias; ve usted; esto es lo que nos dan cuando salimos a la calle; gracias, gracias. Y entre risas decidimos dejar ya la entrevista y unirnos a la fiesta pidiendo otra ronda. La penúltima.