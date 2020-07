La Asociación Feria del Libro de Sevilla estudia no celebrar la cita este otoño

Esta noche, en un comunicado remitido por su junta directiva, la Asociación Feria del Libro de Sevilla -entidad que organiza la Feria del Libro y que aglutina a todo el sector del libro de la provincia- anunció que "estudiará en septiembre si finalmente se celebrará el evento". "Dada la incierta situación del país (incluida nuestra comunidad) en este momento, a causa de los numerosos rebrotes del virus, la Asociación está preocupada por la viabilidad de la cita pero considera que lo más sensato es no tomar una decisión todavía y esperar a septiembre para tener en cuenta la problemática que haya en ese momento, más cercano a las fechas previstas", precisa la misiva.

La Feria del Libro de Sevilla podría no celebrar su edición de 2020, fijada del 22 de octubre al 1 de noviembre , dado el agravamiento de la situación sanitaria y ante los riesgos que los libreros y editores prevén afrontar en los próximos meses, en el contexto de la crisis derivada de la pandemia. La principal cita literaria de la capital andaluza ya tomó en marzo la decisión de posponerse, pues inicialmente tenía prevista su celebración del 7 al 17 de mayo, momento en el que el país estaba todavía saliendo por fases del confinamiento.

Las librerías viven un atípico 'Día del Libro' en España

El 23 de abril no pudo ser, y por eso tres meses después las librerías españolas celebraron hoy el Día del Libro, una jornada en la que los autores, no muchos, firmaron sus ejemplares y con la que el gremio quiso "agradecer" a todos los lectores que gracias a ellos siguen "existiendo". Así lo explicó Enrique Pascual, presidente del Gremio de Librerías de Madrid, quien matizó que "no es el día de las librerías", sino el día en el que las librerías quieren agradecer a todos sus lectores el que hagan posible, "y sobre todo en estos momentos", su continuidad. Sin ningún acto organizado por el Ministerio de Cultura, que ya lo hizo de manera virtual el pasado 23 de abril cuando toda España vivía confinada, el sector de las librerías españolas organizó actividades por toda la geografía, aunque la relevancia fue mayor en Cataluña, donde su Sant Jordi de "verano" se celebró con restricciones.