Belleza, tragedia, romanticismo: un tributo a Fanny Mendelssohn

En la ciudad de Hamburgo, en esa Alemania romántica y convulsa de principios del XIX, nació la compositora Fanny Mendelssohn. En estos años, que nos suenan a lírica de Goethe o de Hölderlin, la futura pianista creció en un ambiente de clase burguesa –judíos convertidos al luteranismo- junto con su hermano Felix Mendelssohn. Aunque ambos destacaron como músicos –en una educación elitista-, fue este último quien obtuvo el reconocimiento, mientras que el nombre de su hermana ha quedado orillado en la historia de nuestra música.

Beatriz González Calderón, directora del cuarteto Almaclara·Inés Rosales, conocía la historia de la familia Mendelssohn –al igual que el relevante legado de los hermanos-. El pasado otoño, González Calderón supo del estreno en Reino Unido del documental Fanny, the other Mendelssohn, dirigido por la cineasta Sheila Hayman, tataranieta de la compositora. La directora de la orquesta de cámara sevillana no dudó un segundo: la historia de Fanny Mendelssohn debía ser divulgada a través de este documental. González Calderón contactó por redes sociales con Sheila Hayman para proponer una colaboración de Almaclara –colectivo que tiene por misión divulgar a mujeres olvidadas en la historia de la música- con el documental.

El resultado de esta colaboración es la proyección, el jueves 9 de mayo, de Fanny, the other Mendelssohn en el Cine Cervantes. A las 20:00 está programado un acto cuyo propósito es rendir tributo a la compositora y pianista alemana. Este recuerdo comenzará con la interpretación de la obra de Fanny Mendelssohn, Cuarteto de cuerdas, por parte de Almaclara·Inés Rosales; después se emitirá el documental en la sala del histórico cine; para concluir, el público podrá conversar con Sheila Hayman, quien visitará Sevilla para participar en el coloquio.

El documental, en palabras de Beatriz González Calderón, “es una aproximación a la compositora. Un trabajo donde se profundiza en un personaje olvidado y que ha quedado diluido al lado de la figura de Felix Mendelssohn”. La directora de Almaclara también subraya la oportunidad de contar en este acto con Sheila Hayman. “Hayman tiene un prestigio muy notable en Reino Unido”. A la reconocida trayectoria de la cineasta –galardonada con un premio BAFTA y asesora del Centro Minderoo de la Universidad de Cambridge-, se suma la peculiaridad de ser familia directa de Fanny Mendelssohn. El documental, de este modo, adquiere un doble valor: la divulgación de la desconocida –e importante- obra de Fanny Mendelssohn y el hecho de que sea un familiar quien cuente la historia.

El Cuarteto de cuerdas de Fanny Mendelssohn –que como decimos se podrá disfrutar previo al documental- es una obra “de un nivel técnico muy exigente”, explica Beatriz González Calderón. “Se trata de una obra de muchísima calidad. Se estrenó y se editó por primera vez en 1988, siglo y medio después de la muerte de Fanny. Lo que supone un desenlace muy injusto para esta obra. Es en definitiva una propuesta muy exigente, y muy avanzada a su tiempo”, asegura la directora de Almaclara.

Beatriz González Calderón relata la historia que hay detrás del Cuarteto de cuerdas. Una historia de un marcado carácter romántico, como el estilo de la obra. Fanny Mendelssohn –cuenta González Calderón- escribió este cuarteto después de estudiar los de Beethoven. “Una vez que los escribe se los enseña a su hermano, Felix Mendelssohn, con quien tenía mucha afinidad. Los hermanos se llevaban muy bien. Compartían sus inquietudes creativas”, añade. Pero en esta ocasión, el menor de los hermanos Mendelssohn no estimó la idea, a la que calificó de “muy transgresora” –en un tono despectivo-. Fanny Mendelssohn indicó que “estaba intentado responder a las que preguntas que el propio Beethoven dejó abiertas en sus últimos cuartetos”, aclara González Calderón.

El desenlace de este desencuentro fue el siguiente: Felix Mendelssohn se negó a ir al estreno del Cuarteto de cuerdas, compuesto por su hermana. Lo que nadie se esperaba es que Fanny Mendelssohn moriría a las pocas semanas de un ictus. Su hermano quedó conmocionado al recibir la noticia. “Se puso fatal”, apostilla Beatriz González Calderón. En este estado de desolación y de tristeza, destrozado por la pérdida de una hermana, Felix Mendelssohn compuso “un nuevo cuarteto”. Sin embargo, antes del estreno, el compositor sufre un derrame cerebral, y muere. “Felix Mendelssohn escribe este cuarteto a modo de redención, para pedirle perdón a su hermana Fanny. Pero ninguno vio ni escuchó el cuarteto que se habían escrito. Es puro romanticismo”, concluye la directora de Almaclara·Inés Rosales.

Es esta una de las muchas historias –emocionantes, desconocidas- que se construyen en torno al documental “Fanny, the other Mendelssohn”, donde se nos descubre la vida de una compositora que lleva consigo el rastro de la belleza y de la tragedia, los dos horizontes que limitan el paisaje de la Alemania –también la Europa- del siglo XIX.