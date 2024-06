Concierto de OT en Sevilla: Una locura sin fecha de caducidad

La primera vez que la cronista que escribe estas líneas pisó el imponente Estadio de La Cartuja -a la tierna edad de nueve años- fue para presenciar el concierto de la primera edición de Operación Triunfo. La de Rosa, Bisbal, Chenoa, Bustamante y compañía. Lo impactante de ese espectáculo no fueron las canciones, ni siquiera ver a los protagonistas de la época. Lo más llamativo fue presenciar el fenómeno fan en su máxima expresión: esa emoción que no se puede contener hasta alcanzar altas cotas de conmoción. Es cierto que lo de ayer no fue tan exagerado. Quizás se deba a que han pasado 23 años y varias generaciones. Pero el concierto que los 16 concursantes de la última edición de Operación Triunfo -emitida en Amazon Prime Video- ofrecieron en el Estadio de La Cartuja sí que evidenció que la OTmanía -como muchos la llaman- no tiene fecha de caducidad.

Las colas para ser el primero en acceder al recinto comenzaron el miércoles con las clásicas acampadas nocturnas en la puerta. Un hecho que provocó que -el jueves a mediodía- las filas ya estuvieran formadas para entrar en la zona de pista. En el interior había un poco de todo. Padres con hijos impacientes por el comienzo, adolescentes con pancartas, mucho brillibrilli en la cara y camisetas customizadas para la ocasión con consignas de la edición: Salvando Ruslanazo. Algunos incluso llevaban el micrófono de colores -pobre del que le tocara al lado- de la compañía Finetwork, uno de los patrocinadores de la gira.

Con puntualidad germánica -a las 22:00 horas- comenzó el concierto. Aparecieron los seis músicos sobre el escenario y apenas unos minutos después los 16 intérpretes al ritmo de Nil Moliner y su Libertad. El primer solo de la noche fue protagonizado por Omar y su versión de la versión que hizo Manuel Carrasco del mitiquísimo tema La canción más hermosa del mundo de Joaquín Sabina. Una parada en este punto para poner en valor el papel de este programa para fomentar la cultura musical entre los más jóvenes. Muchos de los presentes no habrían conocido esta maravillosa composición -del álbum Dímelo en la calle con coros de la mismísima Pasión Vega- de no haber sido por Omar. Lo mismo habría pasado con Tómame o déjame de Mocedades, a la que dio voz Naiara durante el concierto. O con Acalorado de Los Diablos, que ayer interpretaron Lucas y Omar.

Y la lista podría continuar con la segunda grupal que cantaron: Sweet Caroline de Neil Diamond. Y es que si el público enloquecía cada vez que uno de los presentes -y eran 16- decían "Buenas noches Sevilla", el baile estaba servido con las actuaciones grupales. Esas que dejaban ver las afinidades, complicidades y sintonías entre ellos. Además de Libertad y Sweet Caroline, se dejaron la voz -que muchas veces se escuchaba por debajo de la música- en Dime, Historias Por Contar -el himno de la edición-, y Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52. O lo que es lo mismo: Quédate que la noche sin ti duele.

Coreografías, duetos, tríos y banderas del Orgullo

No faltaron los números con coreografías de infarto. Curiosamente en la parte de atrás de la pista -donde había má espacio- no eran pocos lo grupitos de adolescentes que intentaban imitar a los artistas con el móvil en el suelo grabando un Tik Tok. Esta estampa se dio en canciones como Salvaje que interpretaron Naiara y Ruslana, pero también en Slomo con Ruslana o en Para no verte más con Álvaro Mayo -el sevillano de la edición- y Naiara. Y sin dejar el baile a un lado, especialmente impactante fue ver en directo la difícil actuación de Martin con Alors On Dans, barra de pole dance incluida.

También hubo momentos para reivindicar el mes del Orgullo. No faltaron las banderas del arcoíris ondeando, especialmente en I kissed a girl, el dúo de Chiara y Violeta; God Only Knows, interpretada por Juanjo y Martin; Unholy, defendido por Bea, Álvaro y Juanjo; y Walk Like An Egyptian, con Chiara, Ruslana y Bea, quienes finalizaron con el mítico grito de guerra Go Lesbians!