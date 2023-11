Floristán, relato permanente del Yo

La ficha ****Programa: ‘Bio. Una soirée de Juan Floristán’. Obras de Daahoud Salim, Georges Crumb, Belenish Moreno-Gil y Óscar Escudero. Piano y performer: Juan Pérez Floristán. Interpretación electrónica y automatización: Juanlu Montoro. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Miércoles, 1 de noviembre. Aforo: Casi lleno.

Juan Pérez Floristán ha querido ofrecer al público sevillano un autorretrato musical y escénico en este espectáculo que gira en torno a la Música, pero que va más allá de ella merced a la compañía de la literatura y de la creación audiovisual electrónica. Es el signo de los tiempos de las redes sociales: la sobreexposición del yo, la necesidad imperiosa de mostrarse a los demás, el hablar continuamente de uno mismo como práctica discursiva casi exclusiva y excluyente, el hacer de sí mismo significado y significante a la vez. Floristán ha mostrado siempre en sus conciertos su soltura a la hora de dirigirse al público para compartir sus reflexiones sobre la Música y en este espectáculo encuentra campo abierto para desarrollar su perfil de performer, recitando y actuando, además de interpretando al piano.

Con una somera pero eficaz puesta en escena, Floristán fue recitando los tres relatos de Borges (Parábola del palacio, Del rigor en la Ciencia y El Aleph) sobre los que Daahoud Salim ha compuesto unas fascinantes piezas que se mueven en la esfera postimpresionista y en las que el pianista mostró la sutilidad de su pulsación, capaz de infinitas gradaciones, así como su sentido del color, sostenido sobre una espléndida técnica de pedal. Magnífica muestra de agilidad en la tercera obra.

En Eine kleine Mitternachtmusik Crumb parte de Round Midnight de Monk para rendir homenajes musicales más o menos explícitos, mediante técnicas extendidas que consiguen crear una atmósfera de atrayente inquietud, con un sentido corpóreo del sonido que Floristán logró brillantemente materializar, firmando un final lleno de sutilidad sonora.

Con BIO, The Work About Your Pianist Life, Moreno-Gil y Escudero dan pie a que Floristán, entre imágenes y sonidos electrónicos, hable de sí mismo y de su relación con la Música y consigo mismo.