Guirao afirma que será "absolutamente respetuoso" con las comunidades autónomas

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se ha mostrado hoy confiado en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 incluirán alguna rebaja del IVA cultural y ha anunciado que será "absolutamente respetuoso" con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias culturales.

Guirao ha señalado, a preguntas de los periodistas en su visita al Archivo de Indias de Sevilla, que este jueves inaugura una exposición del Año Murillo, que él se ha erigido en "portavoz" del sector de la cultura, "que lleva muchos años reivindicando que el IVA se reduzca", pero ha recordado que esta medida es competencia del Ministerio de Hacienda.

Ha añadido que el consenso logrado en la subcomisión del Congreso que ha analizado este asunto supone "una grandísima base" para esta rebaja fiscal y para otras mejoras del sector cultural, aunque ha pedido "total prudencia" al respecto. "Esta es la historia de siempre: llega alguien a Cultura y habla del IVA y de la Ley de Mecenazgo, que son leyes que no son de Cultura sino del Ministerio de Hacienda; lo que he hecho y voy a seguir haciendo es ser el portavoz del sector que represento y en la medida en que haya consenso vamos a poder conseguir cosas, pero ahora hay que ser prudentes", ha aseverado.

Una de sus prioridades, ha anunciado, será "llegar a consensos" con las comunidades autónomas, "porque la cultura está descentralizada" y su Ministerio no puede "invadir" estas competencias, y ha anunciado que será "absolutamente respetuoso" con las políticas culturales de cada autonomía. Ha recordado que antes que ministro fue responsable cultural autonómico -director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, con 29 años- por lo que conoce bien "la sensibilidad que las autonomías tienen para velar por sus competencias culturales". "Voluntad del Gobierno, toda; recursos, limitados", ha apostillado.

El ministro de Cultura y Deporte también ha anticipado que el problema de la integración laboral entre las dos plantillas bloquea la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela y que la decisión final sobre esta fusión se anunciará esta tarde, tras la reunión que va a mantener en Madrid con los representantes sindicales, por lo que ha rehusado ratificar públicamente la paralización de esta fusión (a la que sí se refirió la víspera antes de la gala de los Max).

Guirao, que se reunió ayer con el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, y con el presidente del Patronato del Real, Gregorio Marañón, ha señalado que, independientemente de la bondad de esta fusión, padece "un problema al que soy bastante sensible", que es que "no está resuelta la integración de los trabajadores de la Zarzuela en esa nueva fundación". Ha recordado que son más de cien los empleados afectados y ha apostillado: "Si los temas laborales no están resueltos no puedes pedirle a la gente que tenga una fe ciega, porque en la Administración, una cosa es lo que piense Cultura y otra lo que dice Administraciones Públicas, que es quien tiene las competencias sobre el personal".

"Al margen de la bondad o no del proyecto, que es otro tema, el problema básico es que hacer esto ahora tenía una grave complicación: la incertidumbre para los trabajadores, sin una seguridad por parte de Administraciones Públicas y con un procedimiento que lleva meses", ha concluido.