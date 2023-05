Gunn culmina su ópera bufa espacial

La ficha **** 'Guardianes de la Galaxia vol. 3'. Dirección y guion: James Gunn

Música: John Murphy. Fotografía: Henry Braham. Intérpretes: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Will Poulter, Chukwudi Iwuji, Sean Gunn.

James Gunn es Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia es James Gunn. Desde que dirigió la primera entrega en 2014 devolvió al cine tebeo el descaro, la gracia, el desenfado y la espectacularidad sin más pretensiones que divertir y asombrar que le son más afines que los oscuros aires wagnerianos. Lo repitió, quizás con menos frescura, en la segunda entrega de 2017. Y vuelve a la serie, tras el intento de la productora de sacarlo de ella, con esta tercera entrega que supera a la segunda e iguala, si no supera, a la primera.

Sobre el lecho electrizante de una casi ininterrumpida sucesión de canciones de Beastie Boys, Heart, The Flaming Lips, Bruce Springsteen, The, Rainbow, Florence + The Machine, Faith No More, The Replacements, Spacehog, Earth, Wind & Fire, Radiohead y Alice Cooper, James Gunn, que hace de autor, en la medida que en estas máquinas gigantescas pueda hacerse, escribiendo el guión y dirigiendo, vuelve a proponer sus ingeniosos diálogos, sus outcast galácticos no carentes de gracia -esta vez con el mapache al frente o, mejor dicho, en su centro- e incluso su puntito de humanidad hurgando en sus pasados y permitiéndose algún apunte melancólico. Y los enfrenta a una especie de doctor Moreau más perverso que el de H. G. Wells.

El muy creativo diseño de producción de Beth Mickle, recreando universos que remiten a la ciencia ficción de los 70 y a las míticas series televisivas de Irwin Allen, Gene Roddenberry o Rod Serling, expresa bien el tono con el que esta película quiere unir los mundos de ficción del universo Marvel en cómic y en cine a través de estos personajes, la mayoría de ellos nacidos en los años 60 y 70 o -caso del más protagonista de esta película- inspirado en la canción Rocky Raccoon del Álbum Blanco de los Beatles, publicado en 1968. El coche escoba de personajes Marvel que es Guardianes de la Galaxia recoge también estilos y estéticas del último medio siglo de ficción, fantasía y entretenimiento.