La creación andaluza muestra sus trabajos en el Estadio de la Cartuja

La Navidad ya está aquí y un nuevo año está a punto de llegar. El que termina ha estado cargado de incertidumbres en el terreno de la cultura –como todos, a qué engañarnos- pero lo cierto es que la creación andaluza no se detiene.

Algunos de nuestros artistas, especialmente los de danza contemporánea, han encontrado un valioso cómplice en ‘El Estadio. Creación Contemporánea’, un proyecto del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Violeta Hernández, directora del citado Instituto desde hace solamente unos meses, es sin duda una de las impulsoras de muchas de sus actividades y, concretamente, de este Happening Vol.1 que reunirá esta tarde en el Estadio de la Cartuja (con entrada por la Puerta 1), a partir de las seis y media, a numerosos creadores y creadoras con un público que, por motivos de logística, no podrá superar la cifra de 200, al menos en cuanto a los recorridos previamente organizados se refiere ya que las dos últimas actuaciones y la fiesta final se celebra en un espacio con una capacidad mayor. En cualquier caso, las 200 plazas están ya más que agotadas.

El objetivo de Happening Vol. 1 no es otro que el de mostrar algunos de los trabajos realizados por artistas vinculados a un lugar que, además de al Ballet Flamenco de Andalucía, alberga el Centro de Creación Coreográfica, un espacio donde se ofrecen cursos especializados, clases magistrales y conferencias, además de facilitarle al sector residencias artísticas o cederles temporalmente sus instalaciones para sus prácticas escénicas.

“Nos apetecía mucho que la gente viera cómo funciona un espacio tan vivo y con una energía creativa tan potente. En los últimos tres años se han realizado veinte residencias artísticas y se les han cedido aulas a más de 200 creadores de diferentes disciplinas lo cual significa que son más de 350 los artistas que han pasado por estas aulas”, explica Violeta Hernández.

Organizar un encuentro de estas características no ha sido tarea fácil ya que los espacios poseen diferentes capacidades. Ello ha obligado a dividir a los espectadores en cuatro grupos que llevarán a cabo diferentes recorridos para ver los trabajos que se proponen. Al final, sí habrá un encuentro de todos para ver las dos últimas piezas y disfrutar de un deseado y merecido fin de fiesta.

Los encargados de organizar la logística y de diseñar los recorridos han sido Fran Pérez y Julio León, miembros de La Ejecutora. “Queríamos que el encuentro tuviera un punto amable y relajado, que nadie estuviera apretado ni hubiera que correr de un lado para otro, pero hay 16 artistas en espacios de diferentes tamaños por lo que todo tiene que estar muy bien calculado, además de poner a una persona que funcione como guía y acompañe el deambular de cada uno de los grupos. No todos podrán verlo todo, es cierto, pero queríamos que las cuatro piezas que va a ver cada grupo se vieran a gusto. Por supuesto, habrá un ambigú donde tomar un refresco cuando a cada uno le apetezca”, cuenta Fran Pérez.

La compañía La Ejecutora, además, mostrará una pieza en proceso titulada Cartas de un verano sin cobertura. Junto a ella habrá otros muchos artistas en este Happening Vol.1, como Natalia Jiménez, que ha sido la encargada también de dirigir el Aula de Creación Coreográfica cuyo proyecto Solada, se acaba de presentar en esta misma sede. Jiménez presentará, junto a Víctor Zambrana, un extracto de su pieza Geometría de la experiencia, vista recientemente en el Teatro Central.

De las artistas seleccionadas en la convocatoria de residencias 2023 podrán ver a la bailarina y bailaora Vanesa Aibar con la pieza Introduzca título; a la también bailarina y bailaora Paula Comitre (que ha trabajado con La Ejecutora en el proyecto Aprez vous) con A la Argentina; a Santiago Rivera y Raúl Heras con Que tus ojos miren lo recto, un extracto de la pieza de una hora que han estrenado recientemente en el Teatro Alhambra de Granada.

También estarán Los Voluble con Jaleo is a crime, Bárbara Sánchez con La muerte payasa y Lucía Bocanegra con Bulla mientras que Félix Arjona interpretará un fragmento de La somática del sonido, pieza creada en el ámbito de The Rhythm of Nature, un proyecto europeo en el que han participado artistas de tres países y donde se pretende que sean los sonidos de la naturaleza los que guíen el movimiento de los bailarines.

Junto a los citados, varios integrantes de la Orquesta Joven de Andalucía, acompañados por Alejandro Rojas-Marcos, actuarán en lo que han denominado Improvisaciones. Por su parte, Álex Peña ha propuesto para este Happening sus Recreativos Federico, mientras que Anna Jonsson (artes plásticas), Novia Pagana (música experimental) y Rocío Guzmán (canciones performáticas), artistas involucradas en distintos procesos creativos desarrollados en El Estadio, estarán presentes con Instalaciones visuales, Paisajes Orgánicos e Hilando cantes, respectivamente.

Un intenso despliegue de arte para que, todos juntos, tengamos la oportunidad de despedir la temporada con mucha música, mucha danza y seguro que muchas emociones.