Eternos momentos de belleza

Cuatro años después de su muerte a los 96 años, la figura de Jonas Mekas (1922-2019) no hace sino crecer y expandirse como una de las más importantes e influyentes de toda la historia del cine. Poeta de lo cotidiano, celebrador de la vida y su fugacidad, incansable buscador de momentos y vislumbres de la felicidad, exiliado perpetuo, amigo y catalizador de amistades, impulsor y archivero del cine de vanguardia, Mekas vivió pegado a su cámara desde su llegada a Nueva York con su hermano Adolfas desde Lituania y los campos de concentración en 1949 hasta sus últimos días de gira por el mundo junto a su hijo Sebastian inspirando a nuevas generaciones de cineastas, presentando sus trabajos o diseñando nuevas exposiciones e instalaciones para sus viejas películas rodadas en 16mm con su cámara Bólex o las más recientes salidas de su pequeña cámara digital.

De todo ello, también de su intimidad menos conocida (y eso que lo filmó todo) o de sus pesares existenciales, da cuenta el documental Jonas Mekas: Fragmentos del paraíso (TCM), un filme avalado por sus hijos, mucho más ortodoxo que cualquiera de sus películas aunque igualmente vibrante y emocionante en tanto que incluye abundante material procedente de ellas (Walden, Lost, Lost, Lost, Reminiscences of a Journey to Lithuania, As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty…), también muchas imágenes inéditas, y en el que podemos escuchar a viejos amigos, colaboradores y admiradores (cómo no serlo) como Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Peter Bogdanovich, Amy Taubin, Lee Ranaldo o su ex-esposa Hollis Melton recordando con verdadera pasión y entusiasmo al poeta, cineasta y crítico fundador del Anthology Film Archives, para el que seguir con su cámara a una cucaracha o una mariquita dando vueltas en círculos tenía tanta importancia y valor como filmar a John Lenon, Yoko Ono, Jackie Onassis o Andy Warhol en aquellos efervescentes días en los que fue y estuvo en el epicentro de la creación más libre y transversal del siglo XX.

Gozoso regreso al reino de las sombras

De verdadero acontecimiento podríamos calificar la proyección de Tren de sombras (1997), de José Luis Guerin, dentro de la programación de Filmoteca-Cicus el próximo lunes 6 (19h.), más aun si se trata de la nueva copia recientemente restaurada por la Filmoteca de Catalunya que devuelve en todo su esplendor las texturas recreadas y manipuladas del cine perdido que ocupan el centro de este (falso) documental sobre el destino del autor (Gérard Lleury) de una serie de películas familiares en las que reverberan otra posible historia del cine, esa del cine amateur y casero, hecho lejos de toda concepción industrial, y donde resuenan los orígenes del invento de los hermanos Lumière como germen de una nueva forma de mirar y definir el mundo moderno.

Como en Cerrar los ojos, de Erice, la de Tren de sombras también es una historia detectivesca sobre una desaparición tras la que quedan unas imágenes incompletas a las que el espectador tendrá que dotar de sentido y unidad narrativa. Un misterio que articula un personal homenaje a aquel reino de las sombras descrito por Maximo Gorki tras ver las primeras proyecciones del cinematógrafo y que situaba a Guerin, tras Los motivos de Berta e Innisfree y antes de En Construcción, como uno de los cineastas españoles más sensibles e importantes de nuestro tiempo.

Un heterodoxo libro de canciones de Morricone

La sexta entrega de la serie Morricone Segreto impulsada por el sello CAM Sugar tras la muerte del compositor en 2020, una serie que rebusca en sus archivos rarezas, descartes o material inédito, viene en forma de songbook, o lo que es lo mismo, como libro de canciones sui generis donde los temas del maestro romano están cantados por solistas y actores de renombre de las películas para los que fueron concebidos, más concretamente para una serie de títulos estrenados entre 1962 y 1973.

Así, las voces de Florinda Bolkan, Massimo Ranieri, Christy, Peter Boom, Sergio Endrigo, Swan Robinson, Edda d’ell Orso, Jimmy Fontana o el popular Domenico Modugno navegan entre las personales melodías y los heterodoxos arreglos de vanguardia de Morricone en temas para Duello nel Texas, I cannibali, Partnet, Metti una sera a cena, Grazie zia, Incontro o La voglia matta.

El estreno de la semana: 'Vidas pasadas'

Premio a premio, crítica a crítica, Vidas pasadas, de la coreano-norteamericana Celine Song, va camino de convertirse en el fenómeno ‘indie’ e intercultural del año y llegar a la carrera final de los Oscar. La cinta recupera las trazas del mejor cine romántico, a saber, el de las historias que no terminan de consumarse, para reflexionar sobre el exilio, el paso del tiempo y la nostalgia como distorsión de los sentimientos. Greta Lee y Yoo Teo también aspiran a todos los premios.