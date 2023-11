Juan Magán: "Me enorgullece que la música latina ocupe los primeros lugares a nivel mundial"

La música de Juan Magán (Badalona, 1978) ha marcado a toda una generación. Esa que ahora roza los 30 años y que pisó las pistas de baile por primera vez cuando sonaban los primeros ritmos del entonces poco conocido -y coreado a pesar de ello- electrolatino. Suya es una lista inconfundible de éxitos que, curiosamente, las redes sociales están volviendo a revitalizar con sus trends: Bailando por ahí, Verano azul, Mariah, No sigue modas o Te voy a esperar. El productor ha colaborado con los grandes del género urbano, desde Don Omar a Mala Rodríguez. Ha sabido renovarse dentro de un género que se está reinventando a sí mismo. El miércoles protagonizará una performance, que promete ir más allá de pinchar canciones, dentro del ciclo Santalucía Universal Music Week en la Plaza de España a las 21:00 horas.

-Es uno de los padres del electrolatino. ¿Cree que nadó a contracorriente durante una etapa de su carrera?

-Sí, durante una etapa larga. Pero fue bonito también. Es verdad que estuve mucho tiempo nadando contra prejuicios y contra el poco soporte que había en ese instante. Pero era normal, porque se trataba de algo nuevo y tenían que corroborar que funcionaba para poder apoyarlo.

-¿Costó mucho conseguir este reconocimiento que menciona? Debía de chocar con el hecho de que sus éxitos los supieran todos los jóvenes de una generación.

-Al final la industria y la calle tienen tiempo diferentes. Era muy contradictorio, pero lo sigue siendo. El público siempre me ha dado mucho amor y la industria también, pero en algunos casos, los medios no acaban de entender el género musical que practico. No lo digo a modo de juicio, sino desde la dificultad que representa, porque no corren los mismo tiempos para el que está en los medios, en la calle o en el sector. Son completamente diferentes pero complementarios.

-El género urbano está inmerso en un cambio radical. ¿Cómo lo ha vivido?

-Estoy muy orgulloso de que la música urbana y latina esté ocupando los primeros lugares a nivel mundial. Es maravilloso. Me siento feliz por mis compañeros y por mí también, porque al final mis canciones quedaron como emblema. Como clásicos. Todo lo bueno que llegue para la música en español también lo será para mí.

-La propia sociedad ha experimentado un cambio en cuanto a este estilo. Ciertos debates o cuestiones ya no están sobre la mesa para las generaciones más jóvenes.

-Siempre he dicho que nuestra música ha experimentado un cambio cultural y social. Los movimientos migratorios del público latinoamericano a España y viceversa han provocado un efecto de contagio. Al final eso beneficia a lo que está sucediendo en la actualidad. Se ha dado un cambio sociocultural y los prejuicios han desparecido. Los jóvenes hablan el mismo idioma que las canciones y el discurso se ha quedado obsoleto en muchos casos. Pero tu no puedes decirle al artista como expresarse.

-¿Qué nivel de producción tenía en esa época? Recuerdo que era un mano a mano con el cantante Pitbull.

-La verdad es que era muy divertido, yo hablaba mucho de eso con el y era una locura. No parábamos de trabajar y, de repente se puso de moda el tema de las colaboraciones. Y ahora la industria es así, parece que si no interpretan tres o cuatro artistas un tema pues no es una canción. A mí como me gusta nadar a contracorriente, igual que a Pitbull, estoy haciendo mucha música en solitario en la actualidad. Estoy en un momento más introvertido de mi vida, quizá porque me sacié de trabajar con tanta gente. Como ya lo viví, ahora estoy en otro estado mental.

-Es curioso que las redes hayan vuelto a catapultar canciones suyas. ¿Cómo ha vivido ser protagonista de los trends de Tiktok?

-Es muy chulo, porque cuando voy a los conciertos veo a los más pequeños haciendo sus bailes y tienen una edad en la que no es natural que me conozcan. Me parece que es lo bonito de las redes sociales. Esta herramienta tiene algunos aspectos maravillosos y otros deleznables. Pero este tipo de cosas me parece que contagian de buena vibra. Hay canciones que son atemporales y otras existieron, pero no se revitalizan. Me siento muy agradecido por ver edades tan dispares en los shows.

-Si echa la vista atrás, ¿se arrepiente de algún tema que haya hecho?

-Todo lo que haces, sea para bien o para mal, suma. No solo a nivel personal, también profesional. No me arrepiento ni de lo bueno, ni de lo menos bueno. Creo que todo lo hice con buena voluntad, con buena fe y sin ánimo de ofender a nadie. Si en alguna de mis canciones alguien se sintió ofendido pido disculpas. Pero por el hecho de que no me gusta dañar a nadie, no porque me sienta arrepentido.

-¿Cómo consigue reinventarse dentro de un género que se ha renovado completamente?

-Canto lo más fidedigno a mi sonido que es lo que la gente demanda de mí. Si yo me dedico a esto es gracias a ellos y tengo que estar todo el tiempo pendiente de lo que me piden. Son la parte motivadora de mi carrera. Trato de mantener mi esencia pero siempre incorporando sonidos nuevos. Repetir algo clásico sería lo fácil y además aburrido. Para que me siga encantando lo que hago debo seguir reinventándome.