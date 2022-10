Nos dimos cuenta de lo que vale

De todos es ya sabido que el Alhambra Monkey Week se celebrará entre los días 24 y 26 de noviembre en las instalaciones del Cartuja Center CITE e incluso están también en nuestra mente los nombres de muchos de los grupos y solistas que participan en el festival, que ya han sido ampliamente publicitados. Pero hoy traemos noticia de un nuevo concierto, muy especial, que formará parte de su programación, dentro del ciclo Momentos Alhambra, que tendrá lugar el día 25 en el escenario principal del recinto. Allí se reunirán dos generaciones de músicos sevillanos, la representada por Kiko Veneno, merecedor ya del estatus de clásico de nuestra escena musical y Vera Fauna, una de nuestras bandas indies actuales de mayor proyección, para revivir en directo las canciones del disco Échate un cantecito, con motivo del 30º aniversario de su edición.

Fue este disco del cantecito el que sacó a Kiko Veneno de las cuevas lúgubres por donde anduvo en lo que él mismo llama su época oscura, la que le sobrevino cuando comprendió que aprender no era añadir una cosa más que venga a confirmar tus expectativas, sino desmontar algo que tú creías que era cierto y que de pronto te das cuenta de que no lo es, y de golpe cayó del cielo, al que le había aupado quince años antes el mítico disco del que sacó su nombre, a la dura realidad terrenal. Pero llegó 1992, un año muy importante para los sevillanos, entre los que el propio Kiko se ha incluido siempre al serlo de adopción, y se dieron una serie de circunstancias que propiciaron su vuelta a la iluminación. Ese año cambió de discográfica y se dejó llevar de la mano de Santiago Auserón a través de su productora Animal Tour. Se fue a unos estudios de grabación de Londres y allí, al mando del famoso productor Joe Dworniak, se rodeó de prestigiosos músicos de sesión para arropar su voz y las guitarras de Andrés Herrera Pájaro y Lolo Ortega, que fueron su punto de anclaje a Sevilla. De allí se vino de vuelta con diez canciones que equilibraron sus dosis de madurez e ilusión, tan perfectas que todavía hoy más de la mitad de ellas son la base de sus conciertos: Superhéroes de barrio, Lobo López, Joselito, Echo de menos, Me siento en la cama y aquella pieza de rockabilly que acabó reconvertida en rumba con el nombre de En un Mercedes blanco, en la que está la línea que ha dado nombre al programa más seguido de la televisión en nochevieja: cachitos de hierro y cromo. Entonces nos dimos cuenta de lo que vale Kiko Veneno y hasta ahora nos viene demostrando que no nos equivocamos con él.

Todas esas canciones volveremos a escucharlas de nuevo cuando las interprete junto a Vera Fauna, una banda que no es ajena al Monkey Week, porque ya pudimos presenciar como hacía temblar la pista de coches locos de la Alameda, ni a Kiko Veneno, con quien ya se asoció el año pasado para la canción Martes, el primer single que sacaron tras la edición el año anterior del único álbum que tienen hasta ahora, Dudas y flores. Su discografía se completa con media docena más de singles y Relieve, un EP de cinco canciones que lanzaron en 2017. Dos años antes se habían juntado Kike Suárez (guitarra y voz), Javi Blanco (guitarra), Jaime Sobrino (bajo y voz) y Juanlu Romero (batería), todos ellos nacidos entre Ceuta, Cádiz y Sevilla, para crear una música que su hoja de promoción de entonces definía como psicodelia cantada en andaluz y yo me atrevería a ir más allá todavía diciendo que con un eclecticismo sabio, nunca convertido en extravagancia chapucera, que les permite ir de la fusión seria a través de Juan el Torta, con La luna mora, por ejemplo, a la festiva, con el Colorada de Papá Levante, Vera Fauna se sube al pódium del universo alternativo de la música de nuestra ciudad, acompañando en él a los Motoreta’s y Pony Bravo.

Para poder disfrutar de este concierto singular habrá que estar en poder de alguno de los abonos o entradas que permitirán asistir a todo el Alhambra Monkey Week o a alguna de sus jornadas concretas, que se encuentran disponibles a través de DICE. Conviene recordar también que este año hay abonos especiales, al precio de 25 euros, para los jóvenes menores de esa misma cantidad de años; una iniciativa fantástica para enganchar a los conciertos a las nuevas generaciones, que parece que cada vez van perdiendo más interés en ellos.