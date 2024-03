Macarena Zambrana: "El amor te mueve a ser mejor, pero el dolor también"

Macarena Zambrana, abogada de profesión, inicia carrera literaria con la novela Operación Lena (Algaida Editores), una historia que nos relata la vida de Lena Wiesel en los campos de exterminio. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la autora nos describe, entre la ficción y la verdad histórica, un plan ideado por el nazismo para derrotar a Hitler y salvar a Alemania del desastre. Además, en estas páginas se detalla los prostíbulos que los nazis ubicaron en el interior de los campos de concentración, como el de Auschwitz o el de Ravensbrück. Este último, situado al norte de Berlín, fue ideado para enviar exclusivamente a mujeres, que eran sometidas a los horrores de sus verdugos –maltrato, explotación sexual, ejecuciones-.

-Una historia muy desconocida la de su novela, Operación Lena.

-La novela cuenta un tema que ahora está muy en auge, pero que se ha silenciado durante mucho tiempo: la trata de blancas por parte de los nazis. Lena le da voz a muchas mujeres que fueron prostituidas en los campos de concentración. La protagonista le va contando al lector, a través de los distintos barracones por los que va pasando, las situaciones que iba viviendo y viendo. En el campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Berlín y que fue el último que se cerró, las mujeres eran explotadas más de treinta veces al día.

-¿Existieron varios campos de concentración en los que se dieron casos de trata de blancas?

-Hubo varios, sí. Lo que sucede es que fue destruida tanta documentación que es difícil saber con exactitud. Este tema se saca a la luz a través de un ensayo de Fermina Cañaveras, en el que se habla de una española que estuvo en el campo de concentración de Ravensbrück. De aquí sí pudieron rescatar algo más de documentación sobre el tema, pero en Auschwitz, por ejemplo, no quedó nada que lo vinculara a sus prostíbulos. Ignoramos el número de mujeres que allí fueron explotadas.

-Cuenta usted que los nazis proponían a las mujeres prostituirse a cambio de un trato de favor en el campo de concentración.

-Algunos judíos tenían trato con los nazis. Ya sea dando chivatazos o con otros métodos. Había que sobrevivir. Entre ellos mismos, entre los judíos, se mataban. Para las mujeres, desgraciadamente, la prostitución se convirtió en una tabla de salvación. Así conseguían comida, por ejemplo. La prostitución supuso una manera de sobrevivir. Una vía de escape.

"La mayoría de los historiadores consideran que la Operación Lena fue una de las muchas que se perpetraron para desbancar a Hitler, por parte del nazismo".

-La novela aborda otra historia: la de un espionaje en la Segunda Guerra Mundial.

-La Operación Lena fue una operación real de espionaje. Lo que pasa es que no se llevó a cabo tal y como yo la cuento. La Operación Lena llegó a mí de una forma casual. Cuando me llega esta historia yo había ideado al personaje de Lena Wiesel, mi protagonista. No obstante, decido seguir con la investigación sobre esa operación de espionaje, muy poco conocida. Consulté con historiadores y todos la ignoraban. Porque realmente no existe mucha documentación sobre la Operación Lena.

-Tenemos por tanto muchas preguntas sin resolver en este hecho.

-La mayoría de los historiadores consideran que la Operación Lena fue una de otras tantas. Una de las muchas que se perpetraron para desbancar a Hitler, por parte del nazismo. Hubo nazis que no estuvieron conformes con el plan de guerra del Führer. Pensemos que la Operación Lena coincide con el momento en el que Hitler, tras hacerse con Francia, pone los ojos en Gran Bretaña. Hubo personas cercanas a Hitler que le invitaron a desechar la idea de ocupar Gran Bretaña. Pero él no hizo caso. Sus ansias de poder no tenían límites. Por tanto, no es descabellado pensar que altos mandos del nazismo diseñaran esta operación para pararle los pies a Hitler.

-El cierre de esta novela nos dice que, a pesar de la barbarie y del horror, siempre hay esperanza.

-Hay una frase que se le dice a Lena, cuando está aún en el gueto: Lena, todas las guerras terminan alguna vez. Yo añadiría: Y las guerras internas también. Ese es el gran mensaje de esta novela. Cuando estamos pasando un duelo, o estamos pasándolo mal, lo que queremos saber es cuándo va a terminar ese momento. Esta novela te invita a pensar que todas las guerras, sea cual sea, personales o históricas, terminan. En Operación Lena todos los personajes atraviesan guerras internas y todos, al final, mejoran. Van a mejor. Yo creo que sólo se puede cambiar desde el dolor. Si tú transitas por el dolor, si discurres por una experiencia dolorosa, y esta pasa, siempre serás mejor.

-¿El dolor nos cambia y a su vez el dolor nos hace mejores personas?

-El dolor y el amor son los grandes sentimientos que mueven al ser humano. El amor te mueve a ser mejor, pero el dolor también. Si tú eres capaz de sacar petróleo de una situación negativa de tu vida, ahí es donde más vas a aprender. Cuando tú estás bien vas a disfrutar. Sólo disfrutas. Pero cuando estás mal, aprendes.

-Luis Rosales escribió que las personas que no han sufrido son como iglesias sin bendecir.

-Exacto. Poco aprende alguien que no ha sufrido.