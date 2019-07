El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha afirmado que los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril "probablemente" repetirán como presentadores de los Goya, tras el éxito de la pasada edición, que se celebró en Sevilla.

Barroso afirmó durante una entrevista a Europa Press que la decisión sobre el lugar en el que tendrá lugar la gala se tomará en las próximas dos semanas y oscila entre Madrid o repetir la experiencia del pasado año, cuando por segunda vez en la historia de los premios se celebró en Sevilla, tras la edición de 2000 en Barcelona.

"No queremos que se convierta en una puja", ha destacado Barroso en cuanto a las ciudades que se han ofrecido a acoger los premios del cine español, entre las que se encuentran Sevilla, Valencia, Palma, Málaga, Bilbao o Zaragoza. Madrid, en cambio, no ha hecho ninguna propuesta y Barroso tampoco ha hablado aún con el nuevo alcalde José Luis Martínez-Almeida. "Madrid está tan saturada de eventos, que hacer cualquier cosa supone ser un estorbo".

En cuanto a la duración de los premios, el presidente de la Academia zanjó que pensar en eliminar alguno "está fuera del debate", porque existen 14 especialidades y 28 galardones que "no se pueden quitar" ya que sería como "despreciar" alguna de las profesiones, y admitió que es difícil que baje de las tres horas e invita a asumir que "es parte de la definición de la gala".

Respecto a la presencia de Vox en la próxima edición de los Goya, ahora que tiene representación parlamentaria, indicó que para estos premios se invita a "los principales partidos", entre los que cita al PSOE, PP, Cs y Podemos, así como a las autoridades del lugar en el que se celebra. "No hemos invitado a Coalición Canaria ni a otros grupos porque no cabemos. Invitamos a los principales partidos, no es porque sea uno u otro", ha añadido.