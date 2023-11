Nathy Peluso: "Este Grammy va para Celia Cruz, para Gloria Estefan y para todas las mujeres de la música"

Segundo galardón para la Nathy Peluso. La artista argentina, que ya ganó en 2022 Premio Grammy por Mejor Álbum Rock Latino, ha sido una de las primeras premiadas de galardonadas en la noche de los Grammy Latinos celebrados en Sevilla. Ganadora del Grammy Latino al Mejor Videoclip por Estás buenísimo, la artista ha hecho especial mención al papel de las mujeres que la han precedido en la industria de la música, las que han allanado el camino y han hecho posible "que otras hayan llegado hasta aquí". "Las mujeres siempre han estado muy presentes en la música, sería imposible estar aquí si no fuera por ellas, así que este premio va por Celia Cruz, por Gloria Estefan y por todas las mujeres que me han precedido", reconocía la artista minutos después de recibir el galardón

Ganadora del Premio a Mejor Videclip por Estás buenísmo, una producción de Little Spain, la productora de C. Tangana, Nathy Peluso reconocía estar muy agradecida por recibir este premio en una ciudad como Sevilla. "Habrá que empezar a prepar una pequeña vitrina para ir almacenando reconocimientos como éste que me alegran el corazón", afirmaba la artista, autora de Mafiosa.