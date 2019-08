La Ópera de San Francisco también veta a Plácido Domingo

La Ópera de San Francisco se ha sumado este miércoles a la Orquesta de Filadelfia y anunció la cancelación de un concierto que Plácido Domingo iba a dar el próximo 6 de octubre en dicha institución californiana. La medida llega después de la difusión por parte de la agencia de noticias Associated Press de unas acusaciones de acoso sexual por parte de nueve mujeres.

La Ópera de San Francisco ha emitido un comunicado en el que explica que, aunque los "presuntos incidentes" no ocurrieron en su teatro, ni siquiera en la ciudad donde tiene su sede, la institución está comprometida con "una fuerte política contra el acoso sexual" que requiere de todos los miembros "los máximos estándares de conducta profesional".

Mientras tanto, en el otro extremo de Estados Unidos, la Ópera Metropolitana de Nueva York ha comunicado que por ahora mantiene a Plácido Domingo en su programa de actuaciones para septiembre, octubre y noviembre, a la espera, eso sí, de conocer los resultados de la investigación sobre el comportamiento del tenor que anunció el miércoles, cuando se publicaron las acusaciones, la Ópera de Los Ángeles, de la que el cantante madrileño es director general desde 2003. "Nos tomamos las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder con una extrema seriedad", afirma en su comunicado la Ópera Metropolitana de Nueva York.

Mientras arrecia la tormenta en el exterior, en España Plácido Domingo ha encontrado, al menos, el apoyo de dos famosas compañeras. La soprano Ainhoa Arteta, que debutó en el Teatro Real de Madrid junto a Plácido Domingo en 2013, aseguró que su colega es "la persona más respetuosa" que ha conocido. "Es todo una calumnia" y "una canallada", afirmó.

La cantante vasca, ganadora de Operalia, un certamen creado por Domingo, ha insistido en denunciar lo que le parece "una injusticia". "Me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y a mí jamás, lo puedo decir sobre una Biblia o un polígrafo, me ha pedido nada a cambio". "A mí jamás me puso una mano encima. Gané el concurso y había un jurado. Las carreras no se hacen acostándote con nadie, sino con esfuerzo y aprendizaje", ha exclamado.

"Es un caballero por encima de todo, un señor al que le pueden gustar las mujeres, ¿y qué hay de malo en eso?, ¿a cuántos hombres le gustan las mujeres? Antiguamente esto se llamaba ligar... Pero de eso a que hagan ver que es un acosador, jamás de los jamases", ha dicho Arteta antes de recordar que cuando ella inició su carrera se dijo que "se acostaba" con el tenor. "Jamás en la vida he tenido una relación con él. Pero hay muchos que se creen esa clase de bulos. Hoy día es aún más fácil difamar y hundir a una persona", ha lamentado.

También Paloma San Basilio se ha pronunciado a favor del tenor, con el que grabó el disco Por fin juntos. "Sólo puedo afirmar que el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario", ha señalado San Basilio en un comunicado en el que lamenta "los comentarios que se están vertiendo en prensa" sobre la estrella española de la ópera.