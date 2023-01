La década prodigiosa de Rafael Riqueni

El concierto que ofrecerá el próximo día 7 de febrero Rafael Riqueni en Sevilla, será filmado para ser incluido en el documental que desde hace 11 años está preparando el director Paco Bech sobre el tocaor sevillano. Será un concierto especial, grabado con varias cámaras, y por eso solo se podrá acceder al mismo, en el Teatro Lope de Vega, mediante invitación. Bech cree necesario tener un testimonio fidedigno de la actividad concertística actual de Riqueni. "Queremos que el espectador de esta película sienta la misma emoción que experimentan los que asisten a un recital de Rafael Riqueni. Por eso queremos utilizar las mejores técnicas de filmación que nos permite la tecnología actual. Será como estar en el concierto: respirar el ambiente del teatro, sentir las composiciones de Rafael. Y quedará también como un testimonio para el futuro" afirma Bech.

Paco Bech lleva 11 años embarcado en un proyecto documental que incluirá, además del concierto, fragmentos de otros recitales que Rafael Riqueni ha llevado a cabo en estos últimos años. "La idea es que la película recoja la vuelta de Rafael Riqueni. La vuelta a los escenarios, al disco, y también la vuelta a la vida, a la actividad artística, que es su vida", afirma Bech. Efectivamente, Rafael Riqueni ha conseguido, en la última década, recuperar la salud y el bienestar perdidos, por supuesto con las exigencias propias del tratamiento que ha de seguir por la enfermedad que padece. Ha recuperado la calidad de vida. Y ha recuperado la guitarra. De hecho, la cosecha de estos diez años son dos discos extraordinarios, incluyendo Parque de María Luisa (2017) que es una obra maestra de la guitarra de todos los tiempos. En el recital veremos a Rafael Riqueni a solas en escenario porque, según declara el propio intérprete, "la gente quiere escuchar guitarra, con el grupo se pierden matices. El espectador al principio se sorprende de verme solo en el escenario y piensa, "¿qué hará este hombre?", pero poco a poco va entrando en mi mundo y al final se emociona. Acabo de venir del Festival de Nîmes donde me pidieron hasta tres bises. La gente no quería irse del teatro". Igual que ocurrió en la Bienal de Sevilla hace unos meses. De hecho, creo que la presencia del guitarrista a solas en el escenario es una imagen icónica de lo jondo y muy potente. Y son muy pocos los guitarristas que actualmente se enfrentan a este reto. "Estoy acostumbrado a tocar solo desde que en los años ochenta daba recitales en de esta manera en Alemania". Ese es el origen de Flamenco (1987), el segundo disco de Rafael Riqueni, grabado "en directo" en el estudio, durante una de estas giras por Alemania. Al mismo tiempo, Riqueni fue pionero en proyectar su música a formaciones mayores como ocurrió en su tercer disco Mi tiempo (1990) que incluía un cuarteto de cuerda, además del típico combo flamenco del momento. "Actualmente tengo también un espectáculo para trío de guitarras, con Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz, y la Suite Sevilla trascrita para orquesta sinfónica, que estrenamos en 2021 en el Teatro de la Maestranza y que me gustaría retomar, ya que supuso un enorme trabajo de trascripción y orquestación".

La cosecha de los últimos tiempos incluye también dos premios Giraldillos de la Bienal de Sevilla y el Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, entre otros. Todo ello, como digo, en la última década.

El recital del Lope de Vega pretende ser panorámico, esto es, no sólo escucharemos piezas de los dos últimos discos de Riqueni sino que se rescatarán otras composiciones representativas de su carrera. Así, el músico sevillano ha retomado Paseo de ensueño de la Suite Sevilla en un arreglo nuevo para guitarra sola, ya que el original era para dos guitarras. La Suite Sevilla se llevó al disco en 1993 con la guitarra clásica de José María Gallardo del Rey y la flamenca del propio Riqueni. El recital de Sevilla incluirá más temas emblemáticos del compositor que se adaptarán para la ocasión como los míticos fandangos de dedicados al Niño Miguel de Juego de niños (1986), su deslumbrante debut discográfico, entre otros. La guitarra fue para Rafael Riqueni su juego infantil. Y ahí sigue, jugando.

El documental, además de imágenes de archivo, incluirá algunas entrevistas con el entorno familiar y artístico de Riqueni. Así, veremos en la pantalla a Serranito, Pepe Habichuela o Enrique de Melchor, que fue filmado poco antes de su muerte. También está previsto que intervenga Estrella Morente, como homenaje al vínculo tan estreno que Riqueni mantuvo con el padre de la cantaora, Enrique Morente, y al que mantiene con la propia intérprete granadina.

Entre los proyectos musicales que tiene el guitarrista sevillano destaca una realidad muy tangible: el concierto para la Cueva de Nerja que ha desempolvado de su archivo. "Es una obra descriptiva, para tres guitarras y violonchelo que escribí hace 15 años por encargo de José Luis Ortiz Nuevo para la Bienal de Málaga. Una obra que finalmente no llegó a estrenarse pero que he rescatado y ordenado, desechando algunas partes y añadiendo cosas nuevas. La música se inspira en las diferentes estancias de la Cueva y la estrenamos en la Suma Flamenca. También la pudimos presentar en Nerja y en París. Algún día me gustaría llevarlo al disco, ya que se trata de un material de calidad".

Además de los espectáculos y los discos señalados, la obra de Riqueni la completan otros dos discos, muy distintos entre sí y de los demás: Maestros (1994) fue editado por la discográfica de Enrique Morente, que colabora en el tema Amargura, de Font de Anta, el himno oficioso de la Semana Santa de Sevilla y del que Riqueni ha hecho bandera. Maestros incluye versiones de Sabicas, Niño Ricardo y Esteban de Sanlúcar, tres clásicos de la guitarra flamenca de concierto del siglo XX. Una propuesta para guitarra sola. Por su parte, Alcázar de cristal (1996), el último disco de Rafael Riqueni antes de sufrir el colapso que lo mantuvo apartada tanto tiempo de los escenarios, incluye un cuarteto de cuerda, oboe y corno inglés.

Las invitaciones para el concierto del próximo 7 de febrero se pueden solicitar en el email invitaciones@rafael-riqueni.com, y el mismo día, en horario regular de taquillas, en el propio Teatro Lope de Vega.