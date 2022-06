Stadium rock

Mañana sábado tendrá lugar en el Estadio de la Cartuja un concierto que tiene muchos motivos para ser especial. Los protagonistas serán los componentes de Red Hot Chili Peppers, pero es que antes que ellos ocuparán el escenario las bandas que van a acompañar a otros dos grandísimos artistas del rock: Thundercat y Beck. La cita será multitudinaria, porque todas las entradas que se pusieron a la venta se agotaron en muy poco tiempo.

El concierto cuenta además con el atractivo de ser algo que los Red Hot no han hecho nunca antes porque, aunque durante su carrera han dado una gran cantidad de conciertos masivos al aire libre, nunca se habían embarcado en una gira completa por estadios como es esta que se inicia en nuestra ciudad precisamente, continuando tres días después en el Estadio Olímpico de Barcelona y posteriormente en 34 ciudades más de toda Europa y Norteamérica durante los meses de verano. “Me gusta tocar en festivales, me gusta tocar en lavanderías, me gusta tocar en bares, me gusta tocar en fiestas caseras. Y ahora, en todos estos estadios, descubriremos cómo llevar la música hasta las personas en la última fila”, declaró el cantante Anthony Kiedis hace unos días, muy contento con esta nueva experiencia que compartirá con el guitarrista John Frusciante, que ha regresado al seno de la banda después de que la abandonase hace catorce años, completándola así con Flea al bajo y Chad Smith a la batería.

A todo esto tenemos que unir que el grupo está presentando Unlimited Love, su disco más consistente desde hace mucho tiempo, en el que vuelven a sonar seguros de sí mismos, cómodos, confiados, con canciones llenas de momentos de alegre caos con las que han redescubierto el ritmo que echábamos de menos en ellos. A pesar de haber lanzado durante la segunda mitad de los 80 cuatro discos experimentales de funk rock, con incursiones en el reggae, el heavy metal y la psicodelia, no fue hasta 1991 cuando con Blood Sugar Sex Magick encontraron su magia real. En los siguientes quince años llegaron cuatro discos más, entre los que se contaban Californication, en 1999, y By the Way, en 2002, que establecieron a los Red Hot como la banda de rock alternativo más grande del mundo.

Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después del lanzamiento del ambicioso disco doble Stadium Arcadium en 2006. Después de años de giras sin parar, la banda estaba exhausta y tuvo que echar el freno para no incurrir en más errores que arruinasen su reputación, como el infausto concierto del festival de Reading del 2007. Cuando volvieron a reunirse en 2009, se quedó fuera Frusciante, que quería centrarse en su trabajo en solitario. Con Josh Klinghoffer reemplazándole en la guitarra, la banda editó el funcional I’m with You en 2011, pero en lugar del glorioso regreso que sin duda esperaban, los Red Hot fueron recibidos con indiferencia; la banda todavía sonaba cansada. Con The Getaway, en 2016, volvieron a tener destellos de brillantez, pero seguían siendo deudores de sonidos heredados más que creadores de sonidos contemporáneos. Con la vuelta de Frusciante y el tiempo que la pandemia global les proporcionó para trabajar en material nuevo, la banda volvió a entrar en el estudio de grabación contando con más de un centenar de buenas ideas para las canciones de Unlimited Love, de las que grabaron la mitad, de nuevo con Rick Rubin produciéndolas, y finalmente quedaron diecisiete de ellas para dar forma al disco que sirve de base a esta gira actual.

Al ser este de Sevilla el primer concierto no podemos estar seguros de cuál va a ser el repertorio que nos ofrezcan, pero si repasamos las canciones que han interpretado en sus últimas apariciones en festivales y recintos más pequeños de su país, la selección estaría compuesta por cinco o seis de las nuevas canciones, entre las que se contarían los singles Black Summer -número 1 en las listas- y These Are the Ways, además de la jazzística Aquatic Mouth Dance y Whatchu Thinkin que tan bien refleja el espíritu lúdico y relajado de los conciertos de Red Hot Chili Peppers. Junto a ellas podremos escuchar una docena más, en un amplio surtido que comienza con Nobody Weird Like Me, la más antigua de todas, del Mother’s Milk de 1989, y recorre sus discos posteriores, de los que extraerán perlas como Californication, Give It Away, Under the Bridge y Can't Stop, un póker irresistible e imprescindible.

Los horarios de apertura de accesos al estadio, así como los de los conciertos de las tres bandas participantes, están todavía sin cornfirmar.