Nunca es tarde

A la tercera irá la vencida. Por fin tendremos en directo en la Sala X, que presentará para este concierto una de las mejores entradas de la temporada, a The Sadies después de que el coronavirus nos privase de ellos en abril del 2020, cuando tenían anunciada su visita por primera vez, y posteriormente en noviembre del año pasado, de nuevo faltasen a causa del fallecimiento a la prematura edad de 48 años, consecuencia de una fulminante enfermedad del corazón, de Dallas Good, uno de sus componentes.

Después de 27 años de existencia, el 2021 debería haber sido el climax en la carrera de The Sadies. Habían grabado el mejor de los once discos que llevan editados, Colder Streams, pero el destino lo convirtió en el peor año de todos. Dallas decía en las entrevistas que le hicieron poco antes de su fallecimiento que este disco no solo era el mejor que ellos habían grabado hasta ahora, sino también el mejor disco grabado por alguien, desde siempre. The Sadies siguieron sus instintos en lugar de seguir un plan estratégico y con la ayuda de Richard Reed Perry, productor y multinstrumentista de Arcade Fire, combinaron con gran éxito el country, el punk, el surf, el garage rock, la psicodelia, para crear un sonido único que les subió al escalón más alto de la música alternativa americana. Ese enfoque flexible los está ayudando a lidiar con la pérdida de Dallas y la gira actual, que les trae a Sevilla el martes, es parte del proceso de curación de la banda, en la que, como apunta su hermano Travis Good, todavía siente su presencia y a veces piensa que puede verle y oírle a su lado en el escenario, junto a los otros dos componentes que siempre han estado con ellos, Sean Dean, al bajo y Mike Belitsky, a la batería.

Desde que comenzasen su andadura en Toronto, The Sadies fueron considerados los verdaderos herederos del legado de The Band, refinando un estilo de indie rock y country alternativo, que era básicamente canadiense, pero aún así universal en su poder y alcance. Extrajeron el pasado tan profundamente, forjándolo en algo nuevo, que crearon un sonido distintivo que les llevó a ser el referente de una gran cantidad de músicos contemporáneos que quisieron ver su nombre asociado al de ellos, como Neko Case, Robyn Hitchcock, Buffy Sainte-Marie, John Doe, Gary Louris, Jon Spencer, Mary Margaret O’Hara o el mismísimo Neil Young, con el que no se han limitado a grabar, sino también han hecho una gira completa; así como bandas del calibre de Blue Rodeo o The Mekons. La sólida base de Dallas y Travis surgió desde el sentido de comunidad aprendido de su abuelo y de su padre, fundadores de The Good Brothers, mítica banda de country que giró continuamente por toda Norteamérica junto a Grateful Dead, Jefferson Airplane y los ya mencionados The Band. Incluso ellos dos llegaron a formar parte de esta banda familiar antes de que Dallas, al que le resultaba más atractivo el rockabilly de Carl Perkins, les dejase para formar su propio grupo, The Sadies, más evolucionados sónicamente, robando también poco después a su hermano de la banda de su padre. Cada uno de los discos que han grabado ha sido un paso adelante y su profundidad y determinación se hicieron sentir de manera alta y clara en todos ellos. Más allá del twang y el strum, The Sadies hicieron florecer el flashback y las raíces del rock durante más de tres décadas de amor por la música, para la que abrieron amplios espacios.

Nunca es tarde si la dicha llega, que es el verdadero enunciado del refrán, y por fin les tendremos aquí. Estarán acompañados, al igual que en la decena de conciertos que vienen realizando por España, por el dúo Kacy & Clayton, autores de dos buenos discos, el segundo de los cuales producido por Jeff Tweedy, quien se interesó por ellos después de que tras grabar el primero estuviesen de gira con Wilco. Comenzarán a las 21:30, antes de que The Sadies lo hagan a las 22:15. Todavía quedan algunas entradas disponibles en la página de Ultimaentrada.com al precio de 20 euros.