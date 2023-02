'I Say a Little Prayer' por Burt Bacharach

Hace unos días citaba al genial cuarteto de nonagenarios de la música de cine formado por John Williams, Quincy Jones, Lalo Schiffrin y Burt Bacharach. Por desgracia el cuarteto se ha convertido en trío: ha fallecido Burt Bacharach a los 94 años. Nadie como él, salvo quizás Henry Mancini, aunó con tanto talento calidad y frivolidad, creatividad y felicidad, maestría y sofisticación, inventiva musical y elegancia. En talento eran iguales. En sofisticación muchas veces permeada de un fondo de melancolía, Bacharach fue único. Una melancolía, hay que precisar, de amanecer en smoking tras una larga fiesta.

Tuvo una vida plena y larga. Tuvo todo el éxito y la popularidad que un compositor pueda tener en los terrenos del pop, el soul, el jazz y la música de cine. Creó -es lo más difícil- un estilo y un sonido únicos. Y cuando los pedantes le castigaron por su inmensa popularidad degradándolo a música fácil o de ascensor, desde la vanguardia Zorn y Costello le hicieron justicia. Disfrutó de toda la felicidad que un ser humano pueda disfrutar. Guapo y elegante, amó y fue amado por mujeres guapas y elegantes (¡una de sus cuatro esposas fue Angie Dickinson!). ¿Cómo imaginar el funeral de este hombre tan feliz y luminoso que tanta felicidad y luz ha dado a tantas vidas? Con un kadish, porque era judío. Pero también con su I Say a Litlle Prayer cantado por Aretha Franklin o, aún mejor, con The Look of Love, la canción más lánguidamente sensual que conozco, cantado por Dusty Springfield. Y un luto picante como el muy sucinto de Deborah Kerr en Casino Royale, película para la que compuso esta canción.

Hay muchos Bacharach. Está el estudiante de música clásica formado con Cowell, Martinu, Milhaud, y el jazzista formado con Peter Matz, Count Basie y Dizzy Gillespie. Está el jovencísimo pianista acompañante y arreglista de Vic Damone y Marlene Dietrich. Está el compositor de canciones que desde 1957 formó pareja con el letrista Hal David y su hermano Mack David creando cientos de canciones de inmenso éxito que interpretaron desde los primeros Beatles a The Drifters, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Barbra Streisand, Roberta Flack, Carly Simon, Tom Jones, Herb Alpert o Diana Krall. Está el compositor de bandas sonoras que ganó tres veces el Oscar por Dos hombres y un destino (mejor banda sonora y mejor canción, Raindrops Keep Fallin On My Head) y Arthur, el soltero de oro, además de dos nominaciones por ¿Qué tal gatita? y Casino Royale, interpretada por Herb Alpert & Tijuana Brass y Dusty Springfield.

Y está el Burt Bacharach tardío que, contra los prejuicios de quienes consideraban su música fácil, le rindieron homenajes desde la vanguardia musical: John Zorn le dedicó un doble álbum en su serie Great Jewish Music con Bill Frissell o Uri Caine interpretando sus canciones y Elvis Costello creó con él dos excepcionales álbumes con nuevas canciones, Painted from Memory y The Sweetest Punch, que culminaron en At This Time, su último, extraordinario álbum. Se le hizo justicia. Era único. Lo tuvo todo. Le debemos mucho.