Sevilla seduce al mundo en unos Grammy Latinos memorables

La 24ª edición de los Grammy Latinos se celebraron en Sevilla llenando de luz, color y, por supuesto, música el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). Una fiesta en la que Shakira se alzó con tres gramófonos (Canción del Año, Mejor canción pop y Mejor Fusión urbana).

Una cifra que compartió con Karol G (Álbum del año, Mejor álbum de música urbana y Mejor Fusión urbana) y con Natalia Lafourcade (Mejor álbum cantautor, Mejor canción cantautor y Grabación del año). Una noche con femenino acento flamenco.

Rosalía por bulerías

Empezó puntual, a las 22:30 todos los focos se centraron en una de las actuaciones más esperadas de la noche. Aunque Rosalía no concurría a muchas nominaciones en esta edición, solo una en la categoría de Mejor grabación del año por Despechá, tampoco le hizo falta para acaparar todas las miradas desde que pisó la alfombra roja apenas cinco minutos.

La catalana se arrancó por Rocío Jurado y su Se nos rompió el amor, compuesta por el jerezano Manuel Alejandro en 1985. Apareció vestida de negro, en riguroso luto, acompañada por un nutrido grupo de flamencos. La cantante se emocionó y quien conozca su vida más personal, esa que ha compartido en sus redes sociales, sabrá el desamor que sufrió este año y que su cura, su medicina y su remedio están en la música.

“Que estemos en Sevilla demuestra que los Grammy no tienen fronteras. Vamos a celebrar todas las culturas”, manifestó la actriz Roselyn Sánchez junto al resto de conductores de la gala. Los elegidos para presentar esta ceremonia junto con Sánchez fueron Sebastián Yatra, Danna Paola y Paz Vega. “Una mexicana, un colombiano, una puertoriqueña y, como no podía ser de otro modo, una andaluza” recalcó Danna Paola en esta pequeña introducción. Ozuna puso la primera nota de reggaetón de la velada, en un dúo coprotagonizado con el dj David Guetta para interpretar Hey mor.

Shakira entra en escena

Después de Rosalía, la siguiente superestrella esperada era Shakira y no tardó en subir al escenario para recoger el primer Grammy Latino de la ceremonia por Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. “Shaki pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante”, comentó Bizarrap, con quien subió a recogerlo.

“Mi público latino me ha llevado a cumbres altísimas, a todos los lugares que soñé cuando era niña. Y mi público español ha estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas, también en los momentos tan duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Jamás he dejado de sentir su cariño”, indicó la de Barranquilla.

El Alejandro Sanz más clásico

“Hay tres cosas que me hacen sentir especialmente orgulloso: ser español, músico y miembro de la Academia Latina de Grabación. Familia, bienvenidos a Sevilla”, saludó Alejandro Sanz, quien interpretó su canción más icónica, Corazón partío, acompañado por un flamenco, como no podía ser de otro modo, cuerpo de baile de la Escuela de Arte Superior de Málaga.

Le cogió el relevo Juanes con un hit de su último trabajo Vida Cotidiana. Una de las actuaciones más esperadas fue la de Sebastián Yatra, que además de presentador estaba nominado en la categoría de Mejor canción pop. El colombiano interpretó Energía bacana y Vagabundo.

Shakira, que compitió en siete categorías, también se subió al escenario para cantar. Y lo hizo sentada en una silla rotatoria dentro de un cubículo con espejos. Acróstico fue el tema elegido para impresionar a un público que se rindió cuando aparecieron en pantalla los hijos de la propia cantante interpretando este éxito.

La gala fue un baile por el mundo. Así lo demostraron las notas musicales que fueron sucediendo. Del flamenco de Rosalía al pop-norteño de Carín León y Maluma con Según quien, pasando por los corridos tumbados que defendieron Peso Pluma y Eslabón Armado en Ella baila sola.

Ayer fue la primera vez que el cantante mexicano y la banda estadounidense se unieron para cantar juntos este el éxito del verano. También hubo dúos icónicos como el de Pablo Alborán, que no se llevó ningún gramófono, y María Becerra por Amigos o el de Camilo y Manuel Carrasco con Salitre.

Momento Pausini

Por supuesto, la homenajeada estrella de esta edición también tuvo su espacio. Si el miércoles sus compañeros de edición se rindieron ante Laura Pausini en su gala, ayer fue su turno para hacer un pequeño repaso de grandes éxitos de su carrera como La soledad.

“Laura, a lo largo de los años has demostrado un talento inigualable. Tu carrera ha sido extraordinaria y tu influencia perdurarán en el tiempo. Gracias por acompañar las emociones de tantas personas, entregarte el reconocimiento a la Persona del Año 2023 es uno de los highlights de mi carrera”, recalcó una emocionada Karol G. Por su parte, Pausini señaló que “hay muchas cosas que decir. Durante 30 años me he sentido muy privilegiada por tener el placer de cantar en español, pero sobre todo por sentirme adoptada como una hija por todos vosotros”.

El lugar que el flamenco merece

“Que hermoso que un día como hoy se celebre el Día Mundial del Flamenco”, señaló Paz Vega junto a David Bisbal para dar paso a una de las categorías con mas peso, dada la ubicación de la fiesta, de este año. Niña Pastori levantó el Grammy al mejor disco de flamenco por Camino.

“Chaveli ha hecho un discazo. El nazareno bendito de mi tierra ha hecho que gane este premio. Mis hijas son mi camino, mi lucha y mi luz”, recalcó una orgullosa Niña Pastori que defendió este género en su agradecimiento.

Hubo otro homenaje al flamenco con acento internacional. El maestro Andrea Bocelli cantó una maravillosa versión de Granada, que compuso el mexicano Agustín Lara en 1932. Los asistentes se emocionaron al escuchar los versos de “Granada, tierra soñada por mí / mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti" con acento italiano.

También hubo momentos para las réplicas, tiraeras en Latinoamérica. Si Rosalía abría la gala con Se nos rompió el amor, su ex pareja Rauw Alejandro contestaba, sin saber del dardo de la catalana. Con un traje de chaqueta blanco se arrancó con una versión de Se fue de Laura Pausini. Para después cambiar de tercios, ponerse pantalones rojos y camiseta negra, e interpretar Baby Hello con Juanes a la guitarra eléctrica.

“Tengo una relación con la música a nivel personal muy interesante. Necesito la música como el comer y, a nivel profesional, se ha adaptado a mi trabajo como actor”, expresó Antonio Banderas al recibir su Premio de la Presidencia. También puso en valor las propuestas de teatro musical que emprende en su Teatro Soho La Caixa, porque "creo profundamente en el arte para la educación y trato de trasladar que la gente tiene que pensar y tener personalidad para decidir sobre sus propias vidas”.

El dj Bizarrap también actuó junto a Milo J y varios componentes disfrazados de murga uruguaya para pasar al tango en Quédate y terminar, hagan sus apuestas, con Shakira y su “las mujeres ya no lloran / las mujeres facturan” con un estilo más urbano. Todo un viaje por Latinoamérica de la mano del productor.