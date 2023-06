La Sinfónica se desvincula de las acusaciones de agresión sexual de su ex gerente

La temporada más complicada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), marcada por la huelga de los músicos, el desencuentro con el público y la cancelación de proyectos como el Festival Beethoven, se cierra con un nuevo revés. La presentación de la oferta del próximo curso, que desgranó el director artístico Marc Soustrot, se vio empañada este jueves por las denuncias contra el ex gerente de la orquesta Pedro Vázquez, al que dos estudiantes acusan de agresión sexual.

En una rueda de prensa con el ambiente enrarecido por la tensión, y a la que no acudió ningún representante del nuevo equipo del Ayuntamiento de Sevilla, desde la Sinfónica no quisieron pronunciarse ante esta noticia, adelantada esta mañana por la Cadena Ser. "Se sale del ámbito de la institución cultural y artística que es la ROSS", se limitó a decir la gerente actual María Marí Pérez. "Esa pregunta tiene que hacerse en otros ámbitos", señaló a una periodista Marí, que insistió en que el 17 de mayo se había rescindido el contrato a Vázquez, aunque atribuyó el fin de las relaciones a la larga baja por enfermedad que arrastraba el músico y no a unos hechos que desconocían en la orquesta, según el testimonio de Marí.

"Es una causa en la que los juzgados tendrán que hacer su trabajo", añadió por su parte el consejero de Turismo, Cultura y Deporte Arturo Bernal, que aseguró que desde las instituciones que representan a la Sinfónica "están abiertos" a cualquier colaboración con la Justicia. La plaza vacante que dejaba Vázquez, y que Marí ocupa de forma interina y provisional, saldrá a concurso próximamente, ya que con la convocatoria de elecciones municipales el Ayuntamiento de Sevilla decidió aplazarla hasta que hubiese un nuevo Consistorio formado.

En el horizonte de la ROSS queda la asignatura pendiente, como apuntó Marí, de "volver a unir a esta familia, ver de nuevo a los abonados y al público llenar este teatro. No ha sido un año fácil y queremos renovar las ilusiones", expresó la actual gerente, que mostró un vídeo en el que diferentes músicos manifiestan su orgullo por ser de la Sinfónica. "Buscamos que la gente diga: Yo soy de la Sinfónica. Esta es una grandísima orquesta", continuó Marí.

Fue Soustrot quien explicó las claves de la temporada 23/24, una programación que tendrá dos ciclos de abono, el Gran Sinfónico y el de Música de Cámara, y que ofrecerá más de 90 conciertos que arrancarán el próximo 8 de octubre. El calendario de la ROSS apuesta por los jóvenes solistas y directores -Juan Pérez Floristán, Cristina Gómez-Godoy, Javier Comesaña o Antonio Méndez- y por dar espacio al trabajo de compositoras actuales: Elena Mendoza, Lula Romero, Inmaculada Almendral y Nuria Núñez presentarán obras vinculadas con las cuatro estaciones. Piezas de Ravel, Wagner, Berlioz, Beethoven o Mahler, entre otros, sonarán durante los conciertos programados por el maestro francés.

Pese a la distancia con los músicos que se intuía tras la cancelación del Festival Beethoven, Soustrot destacó el "enorme talento" de la ROSS y alegó a una errónea interpretación de los periodistas estas supuestas desavenencias. "Nunca he hablado negativamente de esta orquesta. Pero ocurre, como con un coche bonito, que hay algunos problemas que pueden afectar a su funcionamiento", expuso el director artístico de la Sinfónica. "Por ejemplo, hace 20 años que la ROSS no tiene una sala de ensayos en condiciones. La que tiene es demasiado pequeña y con mala acústica", observó, antes de hacer una comparación futbolística. "Es como si el Sevilla tiene que entrenar en una piscina o un polideportivo, en unas instalaciones que no le corresponden".

Soustrot también demandó "un mejor equilibrio" entre el Teatro de la Maestranza y la orquesta. "Hace falta un acuerdo para que los músicos no se sientan relegados, que no parezca que rellenamos los huecos que deja la ópera. Tiene que haber una armonía entre las dos casas, la lírica y la sinfónica". El veterano situó también entre los problemas que "a veces no tenemos a todos los intérpretes que necesitamos. Tenemos que llamar por teléfono a un flautista o a un contrabajo para salir del paso", contó, antes de volver al símil deportivo. "Es como si el Sevilla tuviera a siete jugadores para el partido del domingo y llama a Benzema para que se sume al equipo ese fin de semana".