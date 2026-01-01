(Re)conciliación familiar

La ficha *'Abuela tremenda'. Comedia familiar, España, 2025, 82 min. Dirección: María Vázquez. Guion: Roberto Jiménez. Fotografía: Andalu Vila-San-Juan. Música: Fernando Velázquez. Intérpretes: Elena Irureta, Toni Acosta, Carla Pastor, Carlos Serrano, Santiago Alverú.

La premisa no era mala para tratarse de una de esas comedias españolas de temporada festiva de usar y tirar: una abuela macarra con aspecto y pasado rockero se hace cargo de los niños mientras su hija, empleada explotada, poco asertiva e incapaz de conciliar como madre soltera, pasa unos días de campamento team-building con el nuevo y repelente gerente de la empresa.

Pero claro, las premisas valen de poco si no se sirven y desarrollan con alegría, desparpajo, ritmo un poco más de gamberreo y desvergüenza que los de esta cinta que dirige (es un decir) María Vázquez, incapaz de decantarse por su vertiente meramente infantil (los niños actores tampoco dan para más) o por sus guiños al adulto acompañante, atrapada por tanto en una soporífera tierra de nadie en sus cansinas idas y venidas en paralelo entre las blancas aventuras on the road de la abuela punki (Elena Irureta) y su troupe angelical, que tiene su cénit en un concurso de comer y vomitar croquetas, y todo ese cansino tramo del campamento para empleados que no pasa la menos exigente prueba del algodón como sátira del mundo laboral y los problemas de conciliación de las familias españolas contemporáneas.