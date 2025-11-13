Actuación de JC Reyes en la Cartuja antes del lanzamiento de su nuevo disco

El artista sevillano JC Reyes ha ofrecido una listening party este jueves en la Cartuja ante cientos de fans. El evento musical ha servido como plataforma promocional para su nuevo trabajo discográfico Vivir pa' quedarse.

La actuación, convocada por el propio cantante a través de sus diferentes redes sociales, dio comienzo a las 21:00 en el zoco de Cartuja Qanat, ubicado específicamente en la calle del Agua del antiguo recinto de la Expo 92. El espectáculo, que ha tenido una duración aproximada de una hora, ha registrado una notable afluencia de público, confirmando la popularidad del artista.

El nuevo disco de JC Reyes, titulado Vivir pa' quedarse, está disponible comercialmente a partir de la medianoche de este viernes. Esta presentación en directo ha constituido una estrategia promocional previa a la salida oficial del álbum, permitiendo a los asistentes disfrutar en primicia de los nuevos temas del artista.