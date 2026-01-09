Agatha Christie y Pérez Galdós, dos genios surfeando la adversidad en 'Querida Agatha Christie'

“Me educaron, por supuesto, como a todas las mujeres de mi tiempo, para tener horror al divorcio”, quien pronunció esta frase fue la reina de las novelas de misterio, Agatha Christie. Escritora superventas, mundialmente conocida y autora de obras inmortales como Diez negritos y Asesinato en el Orient Express. A pesar del éxito que atesoró, tuvo que hacer frente a un momento tan duro como la confesión de una infidelidad. Su primer marido, el coronel Archibald Christie, le confesó que tenía una amante, Nancy Steele. Para añadir más dolor, el episodio coincidió con la muerte de su madre. Desapareció 11 días, su coche apareció estrellado dando lugar a rumores de un posible suicidio, sufrió una fuga disociativa y recibió tratamiento psicológico por ello, encontrando refugio (al fin) en Puerto de la Cruz (Tenerife). Sobre su estancia en la isla versa la obra Querida Agatha Christie, que llegará mañana al Cartuja Center CITE en una doble función, a las 18:00 y a las 20:30.

Dirigida por el cordobés Juan Carlos Rubio (Música para Hitler, Una madre de película, El novio de España, El sonido oculto), que dio con la historia cuando se cruzó con unas coloridas escaleras en Puerto de la Cruz donde se rinde homenaje a la escritora a través de los títulos de sus obras más conocidas. El hallazgo dio lugar a la puesta en marcha de una obra que retrata la primera vez que Christie visitó el archipiélago canario, en 1927, arrastrando una profunda depresión y angustia. Necesitaba grandes cambios en su vida y allí los tuvo.

En la piel de la británica se mete la actriz Carmen Morales, quien pone en valor que el libreto trata la salud mental “de una forma fascinante”. Como intérprete, ha procurado dar un punto de “cotidianidad” a una gran figura, porque el episodio que ella sufrió “nos puede pasar a cualquiera”. “La función te pellizca en el estómago de una forma bonita y tierna, pero también da miedo lo que nos puede pasar por la cabeza, porque a veces va por su cuenta”.

En este viaje ni la actriz ni el personaje caminan solas. El actor murciano Juan Meseguer encarna al escritor Benito Pérez Galdós. Entre ambos genios se establece inmediatamente una divertida conexión, en la que salen a la luz secretos, fobias, mentiras, deseos y frustraciones. “La función empieza de una forma muy traumática, pero poco a poco vives cómo se va desenlazando. Cómo estos dos grandes literarios luchan, se enfrentan, se enfadan, y de repente, surfean por las olas de la vida hasta llegar a un final inesperado”, apunta la hija de Rocío Durcal, quien también destaca ese guiño al deporte que practicaba Christie cuando ninguna otra mujer occidental se atrevía a subirse sobra una tabla para desafiar al mar.

A su juicio, el gran reto ha sido “el lenguaje tan culto” que ha utilizado Rubio y que seguramente era el que ellos, “como grandes literatos”, utilizaban “en su día a día”. Palabras perfectamente colocadas en el sitio exacto y en su justa medida: “Por ejemplo, donde pone remedio no pone medicina, sino remedio”.

“Todo lo demás ha sido muy fácil y creo que el trío que hemos creado en cuanto a la interpretación y a la creación de los personajes ha sido fantástica, porque ha funcionado de verdad”, reflexiona Morales sobre una obra que finalizará su gira en mayo.