‘Agnus Dei’: alguien tiene que morir

La programación de Noctaíra. Noches del Guadaíra, un ciclo que cumple este año su séptima edición y por el que han pasado en este verano propuestas tan diversas como Mi historia cantada del músico Miguel Rivera, el Turismo interior de David Montero o la versión de ¡Ay, Carmela! de GNP Producciones y Maldito Veneno, acogerá la semana próxima –el jueves y el viernes, el 17 y el 18, en el Castillo– las funciones de Agnus Dei, la última producción de Dos Lunas Teatro, un texto de Estefanía Albanés que dirige David Fernández Troncoso y que reflexiona sobre la maldad que todos llevamos dentro.

La trama encierra a seis personajes que aparentemente no guardan nada en común y que se enfrentan a "la decisión más trascendental de sus vidas", adelanta la sinopsis. "Tienen que elegir cuál de ellos va a morir, y si no dan un nombre morirán todos", desvela Fernández Troncoso, que añade que a lo largo de la obra "se irá viendo que la convivencia de esos personajes no es arbitraria: todos coinciden en algo, cargan con un gran pecado a sus espaldas". La acción, continúa el director, "transcurre casi en tiempo real: la hora en que los protagonistas debaten sobre su destino es la hora que dura el espectáculo", dice sobre una pieza "muy clásica, en el sentido de que apuesta por un texto y unos actores, sin más, no hay artificio". Sí hubo, no obstante, sorpresas en la recepción de los espectadores, "que encuentran el tono más tragicómico que trágico. Uno no es consciente del todo de lo que hace, y el contacto con la gente nos ha hecho ver que este proyecto tenía más humor del que pensábamos".

Las representaciones en el Castillo de Alcalá de Guadaíra permiten que Agnus Dei se disponga "en 360 grados, con una plataforma central, los intérpretes en el centro y el público alrededor, un formato que le da al espectáculo una intensidad especial", cuenta el también director de la escuela Dos Lunas, que recuerda los ensayos del año pasado –cuando se estrenó Agnus Dei– como una experiencia "extenuante. Sentía que era el espectáculo que más esfuerzo me iba a demandar. Al estar seis personas sobre el escenario todo el tiempo no tenía ese recurso de las salidas y las entradas de unos y otros. Nos apoyábamos sólo en la interpretación, y éramos conscientes de que debíamos darlo todo", explica Fernández Troncoso, que ha reunido a un reparto de "compañeros de viaje, muy vinculados de un modo u otro a Dos Lunas": la autora del texto, Estefanía Albanés, Javier Almeda, Manuela Luna, Juan José Morales Tate, Fran Arjona e Inés de Arce.

Otra de las citas de la semana próxima en Noctaíra, que también contará con el teatro familiar de Farsantes, de la compañía Acarrabal, el miércoles en el Parque Centro, vendrá de la mano de Alfonso Losa, que el sábado 19 presentará en el Castillo de Alcalá de Guadaíra Exento. El bailaor, reconocido con el Premio de la Crítica del Festival de Jerez y que este verano maravilló a los asistentes del Sadler’s Wells, dentro del Flamenco Festival de Londres, en una gala en la que compartió cartel con Carrete de Málaga, El Yiyo y Manuel Liñán, confirma su voluntad de combinar su clasicismo y elegancia con el afán de probar nuevos caminos. En Exento, Losa "se despoja de todo lo aprendido" y se presenta ante el auditorio "sin formularios ni patrones".

Noctaíra desarrolla su oferta en todo el mes de agosto y se cerrará con la Noche de San Miguel, el 9 de septiembre, "una especie de Noche en Blanco concentrada en el Barrio de San Miguel", detalla Fernández Troncoso, "con siete u ocho microescenarios en los que habrá flamenco, jazz, danza o cuentacuentos. Es muy emocionante porque gracias a esta iniciativa mucha gente, también de Alcalá, está conociendo este barrio".