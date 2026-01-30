La ficha *** 'Aída y vuelta'. Comedia, España, 2026, 99 min. Dirección: Paco León. Guion: P. León y Fer Pérez. Fotografía: Kiko de la Rica. Música: Lucas Vidal. Intérpretes: Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Pepe Viyuela, Mariano Peña, Marisol Ayuso, Eduardo Casanova, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa.

Le sobran a Paco León un par de exabruptos sobre la crítica o en desagravio de la mala prensa del cine popular en esta astuta Aída y vuelta que, por fortuna y contra pronóstico, es mucho más que un mero fan service nostálgico para volver a juntar a los protagonistas de la famosa serie de Telecinco que estuvo en antena con enorme éxito de audiencia entre 2005 y 2014.

Y le sobran porque la película se sostiene muy bien por sí sola en su divertido juego meta en el que los actores se interpretan a ellos mismos en la trastienda de la ficción con un ritmo trepidante, un buen repertorio de gags, guiños y chistes afilados, algunos hallazgos realmente gloriosos (¡Carmen Machi Ministra de Cultura!) y un no menos desvergonzado aprovechamiento del actual clima social a propósito de los límites de la corrección política de los que León sabe sacar buenas situaciones cómicas.

Con todo, lo mejor de esta Aída y vuelta es que convierte la memoria popular y la mirada satírica al mundillo televisivo en una celebración de todos y cada uno de sus intérpretes como verdaderos creadores y sostenes de un showbusiness donde ejecutivos calculadores, managers, representantes o fans molestos no dejan de ser males necesarios para que no pare el engranaje del negocio.

A pesar de cierto feísmo visual o de algunos desaciertos de montaje (musical), León se sacude el cinismo con innegable oficio y sabe medir el tempo preciso del género, sus apartes, transiciones y descansos para dejarnos la que probablemente terminará siendo una de las mejores comedias españolas de este año.