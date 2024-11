“Ha sido más difícil sacar adelante el festival este año que el de la pandemia”

Esa frase de Tali Carreto, unos de los directores del festival, en el titular, resume perfectamente lo que ha sido la génesis en los días previos a su anuncio de la edición del Alhambra Monkey Week de este año, que comienza el próximo jueves, en la que se han tenido que resolver sobre la marcha muchos problemas sobrevenidos por el cambio de última hora del acuerdo sobre los horarios pactados con nuestro consistorio.

En una serie de reuniones, la última de las cuales tuvo lugar el 23 de septiembre, entre los responsables del festival, la delegada de cultura del Ayuntamiento y el director del ICAS se acordaron unos horarios para los conciertos que se celebrasen en los escenarios principales, situados en la zona aledaña al Teatro Central, terminando a las doce de la noche los del escenario Jägermusic, la llamativa pista de coches locos que ya es una de las señas de identidad del Monkey Week, y a las dos de la madrugada los del escenario Alhambra, la carpa de circo que en esta ocasión va a ser mayor que la instalada el año pasado. Pero el 7 de noviembre, a tan solo trece días del comienzo y con todas las gráficas de promoción y el programa de mano camino de la imprenta, se le comunica a la dirección del Monkey el recorte de dos horas en este último escenario, cuyos conciertos deberán terminar también a las doce. Esta nueva situación ha obligado a reestructurar horarios y en algunos casos ampliar programación, porque con el aforo que tiene este festival, si a medianoche se cierra el escenario Alhambra no cabe toda la gente en las tres salas de la calle José Díaz: Even, X y La2, así que se ha ampliado la programación nocturna a las salas Holiday -que ya contaba con programación vespertina- y Malandar, para poder distribuir mejor al numeroso publico congregado. “Llevamos muchos años sabiendo cómo mover al público, a la marea Monkey, para saber cómo se divide y a dónde va en cada momento”, nos cuenta Carreto, “pero al vernos obligados a realizar un Monkey de urgencia hay más artistas que se solapan y ya no es el Monkey que soñabas o tenías previsto, es otro Monkey diferente. Pero Monkey, al fin y al cabo”. Y esta última frase es la de que debe guiarnos, porque lo que ha conseguido el Monkey Week con la música en nuestra ciudad es algo inmenso y este año va a seguir siéndolo.

Ángeles Toledano presentará 'Sangre sucia' el viernes a las 18:15 horas

E incluso más aún, porque para llenar la programación de las salas nocturnas se ha contratado a más artistas, ampliando el presupuesto del festival, y a algunos de ellos se les han ofrecido más conciertos; por ejemplo, Gazzi, Dalila o Space Surimi, que tenían uno solo, ahora tienen dos y Teo Lucadamo, que tenía dos conciertos, ahora tiene tres. También se ha aumentado el número de DJs previstos. Cuando el festival anunció oficialmente la semana pasada los horarios al público quiso agradecer su comprensión y buena disposición a los artistas y agencias participantes, que lo pusieron todo de su parte para que los cambios saliesen adelante, así como a las salas por sus facilidades para las reubicaciones. Los horarios de los escenarios principales se adelantaron y el inicio del festival, en lugar de ser a las nueve del próximo jueves, será a las ocho y cuarto, en el escenario Alhambra, con el espectáculo Guitarra coral, de Yerai Cortés. El viernes ese escenario se abrirá incluso más temprano, porque a las seis y cuarto subirá a él Ángeles Toledano para presentar su nuevo disco, Sangre sucia. Desde las cinco y media de esa tarde ya estarán también pasando otros artistas por el escenario situado junto a él en la pista de coches de choque, alternándose los conciertos entre uno y otro escenario hasta medianoche sin que ninguna actuación coincida con otra. El sábado todavía se adelantarán más los horarios, comenzando los conciertos cuarenta y cinco minutos antes.

Los horarios y ubicaciones de cada concierto, así como una ficha de cada artista participante y amplia información sobre las mesas y encuentros profesionales pueden consultarse en el citado programa de mano del festival, el utilísimo Manual de supervivencia, que se distribuirá, como todos los años, en formato físico, pero que también puede descargarse desde la web de Alhambra Monkey Week. En él no figuran algunas de las actividades que hasta última hora no se han terminado de concretar, como la habitual visita al Centro Penitenciario de Sevilla, donde los miércoles anteriores al inicio del festival, como también ocurrirá mañana, se ofrece un concierto especial para los internos, por el que en ocasiones anteriores han pasado artistas como Rocío Márquez y Nolasco, y este año va a ser el cordobés Mario Díaz, presentándoles su último disco, Mano de santo. También se irán desvelando algunas sorpresas, de las que de momento se tiene noticia de un secret show para prensa y profesionales acreditados, sin poder avanzar todavía con qué artistas, que tendrá lugar el sábado a las 14,30 en el escenario SGAE, situado al pie de la Torre de Don Fadrique, en el convento de Santa Clara.

La banda Triángulo de Amor Bizarro

De entre todos los conciertos de esta edición desde aquí nos permitimos recomendar los de Cortés y Toledano ya mencionados, en el escenario principal, el Alhambra, en el que será imprescindible también estar el jueves para ver a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Los fenómenos del indie actual, recomendados por la mismísima Rosalía, que son Alcalá Norte, estarán el viernes en el escenario AiE de la sala Holiday. Interesantísima también se presenta la invasión latina de artistas como Meridian Brothers, Ra La Culebra, Bestia Bebé, 107 Faunos, Barbi Recanati y Fulana de Val. De entre las delicatessen no habituales por nuestros escenarios destacaríamos a los marroquíes Guedra Guedra, a Hassan K. vs Edi Pou, con el franco-iraní Hassan K. mezclando surf, black metal y gabber junto a Edi, la mitad de Za!, que suele volarnos la cabeza cuando se combina con músicos irreverentes como Perrate o Sara Fontán, junto a la que ofreció uno de los conciertos más espectaculares de la anterior edición del festival; también Fajardo, que evocó eternidades en su paso por Nocturama; los franceses Brama, los belgas Gros Coeur, que mezclan con rock psicodélico su folk nacional, los unos, y los ritmos tropicales, los otros. Tendremos también veteranos de la escena nacional como Gorka Urbizu, el frontman de Berri Txarrak, que presenta su primer disco en solitario; o Triángulo de Amor Bizarro y Pony Bravo. Músicos amantes del desmadre, como el mencionado Lucadamo, Jordi Ganchitos o los componentes de Parquesvr, Space Surimi y San Tosielo prometen shows de los más divertidos del festival. Y también es especialmente interesante el contingente de mujeres de armas tomar, abundante y con música para todos los gustos: Queralt Lahoz, Lucía Tecchetti, Belén Natalí, Ganges, Anna Colom, April Marmara, Dalila, Xenia, Severine Beata, Kora, Julia Colom, Júlia de Arco, María Yfeu, Shanghai Baby, Ankli, LUCY e incluso LVL1, aunque en el programa de mano aparezca citada a petición propia, porque se siente hombre, como andaluz afincado en Madrid, a quien particularmente tengo especial cariño porque antes de tener millones de escuchas en las plataformas virtuales y haber actuado incluso en Nueva York inyectándole ritmos de baile a la música urbana, se presentó en nuestra recordada web de Sevilla Disonante.