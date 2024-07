Almodóvar, Sorogoyen o Garaño y Arregui, fuerte presencia española en Venecia

El primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen o la adaptación de Jon Garaño y Aitor Arregui de un libro de Javier Cercas, son los proyectos españoles más importantes que se presentarán en la 81 edición del Festival de Venecia. Un festival que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre y cuya programación ha sido anunciada este martes en una rueda de prensa por el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera.

The room next door (La habitación de al lado), el esperado debut en inglés de Amodóvar tras los cortos The Human Voice (La voz humana, 2020) y Extraña forma de vida (2023), competirá por el León de Oro de Venecia. Protagonizada por Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro y también con Juan Diego Botto, Raúl Arévalo y Victoria Luengo, supone el regreso de Almodóvar a Venecia tres años después de Madres paralelas. La película -que se estrenará el 18 de octubre- se centra en Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), dos mujeres que fueron muy amigas en su juventud y años después vuelven a encontrarse "en una situación extrema, pero extrañamente dulce"·, según señala la productora El Deseo en un comunicado.

La cinta de Almodóvar competirá con otros títulos importantes como la segunda parte de Joker, de nuevo dirigida por Todd Phillips y con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, además de los títulos de cineastas reconocidos como Pablo Larraín (María, protagonizada por Angelina Jolie), Luca Guadagnino (Queer, con Daniel Craig), Dea Kulumbegashvili (Abril) o Walter Salles (Todavía estoy aquí).

Mientras que Sorogoyen participará, fuera de concurso, con la serie Los años nuevos, protagoniza por Iria del Río y Francisco Carril y que cuenta la historia de Ana, que cumple 30 años el día de Año Nuevo. Son diez episodios de los que Sorogoyen ha dirigido cuatro y los otros seis están a cargo de Sandra Romero y David Martín de los Santos. Alberto Barbera ha dicho de Sorogoyen que es el cineasta más destacado del momento de España, "después de Almodóvar".

Adaptación de 'El impostor' de Javier Cercas

En la segunda sección en importancia de Venecia, que lleva el nombre de Horizontes, competirá Marco, de Jon Garaño y Aitor Arregui, adaptación del libro de Javier Cercas El impostor, protagonizada por Eduard Fernández. Un thriller dramático inspirado en hechos reales en el que Fernández interpreta a Marco, el deportado que nunca existió y que es una película "que vale realmente la pena", según señaló Barbera. Nathalie, Chani Martín, Sonia Almarcha, Fermí Reixach, Júlia Molins, Vicente Vergara y Jordi Rico completan el reparto de esta película que cuenta la historia de un hombre que durante años fue capaz de mantener una mentira difícil de imaginar: que había sido prisionero en un campo de concentración nazi, lo que le permitió llegar a la presidencia de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto.

Antonio Banderas y Nicole Kidman protagonizan un thriller erótico

En el apartado Venecia Clásicos se podrá ver el documental Constelación Portabella, de Claudio Zulian, sobre el cineasta de culto catalán Pere Portabella. Y en la competición oficial también habrá presencia española en dos proyectos muy diferentes.

Antonio Banderas forma parte del elenco de Babygirl, de Halina Reijn, protagonizada por Nicole Kidman, un thriller erótico que cuenta la historia de una directora de éxito y sexualmente insatisfecha que comienza una relación sadomasoquista con un joven.

Por último, Úrsula Corberó protagoniza junto al argentino Nahuel Pérez Biscayart, Kill the Jockey, de Luis Ortega, una película ambientada en el mundo de las carreras de caballos.

El mexicano Daniel Giménez Cacho y la chilena Mariana Di Giarolamo, también forman parte del elenco de esta historia sobre Remo Manfredi, un jockey de conducta excéntrica y autodestructiva.