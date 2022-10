Reflexionar desde la pintura y el tejido

En una ocasión, el artista Juan Lacomba encargó a sus alumnos unos trabajos cuyo requisito era el siguiente: el tejido debía ser el material principal de la obra. Entre estos alumnos se encontraba la pintora Ana S. Valderrábanos, a quien se le quedó aquella tarea grabada en la memoria. Tanto es así que, pasados los años, ha decidido recuperar aquel aprendizaje para dar forma a sus últimas obras, las cuales se exponen estos días en Fiber Fever, muestra que acoge la galería Berlín.

La galería Berlín tiene los techos altos y en sus paredes predominan los colores claros. Unos tonos que ayudan a disfrutar de las obras expuestas. Porque, como señala Valderrábanos, "influye mucho el lugar donde se expone, ya que el espacio que nos dan los galeristas ubica el arte". Digamos que, aunque fuera del cuadro, la galería es un elemento más de ese cuadro. "Dependiendo del lugar, el público recibe la exposición de una manera u otra", concluye la pintora.

En Fiber Fever se reúnen trabajos que combinan la técnica del arte textil con la pintura. Lo primero que el visitante se encuentra es "un libro de telas". Así lo define Ana Valderrábanos. En este libro, la artista nos cuenta, a lo largo de diferentes tejidos, la historia de Alicia en el país de las maravillas, el clásico de Lewis Carroll. Observamos diálogo, frases, citas, cosidas en las telas. Son pasajes de la obra que nos sugieren un pensamiento o una crítica con la que reflexionar acerca de nuestros convencionalismos sociales. Es ese uno de los principales discursos de Fiber Fever: cuestionarnos. Cuestionarnos en multitud de aspectos: el sentido del arte, qué hay en nuestro interior, cuáles son las motivaciones de la creación, romper con nuestros tabúes.

Son muchas las lecturas que admite la exposición Fiber Fever. Y no sólo en lo metafórico, también en lo literal, pues en una de las paredes de la galería hay colocados una serie de tondos con frases que van de Lola Flores a Baudelaire. Las palabras, de nuevo cosidas sobre el tejido, nos hacen reír, imaginar, reflexionar. Entre los tondos, destaca la frase que el epidemiólogo Fernando Simón apuntó al principio de la pandemia de Covid-19: "Como mucho habrá un caso o dos aislados". Y el mensaje va más allá -como todo en esta muestra-, pues alrededor de la frase hay una serie de cruces, en alusión a los fallecidos en la pandemia de coronavirus. Los tondos, indica la pintora, son "frases que van desde gente que admiro a otras que digo con amigos, con las que nosotros nos entendemos", y con las que "se genera complicidad", añade Valderrábanos.

"Reivindico que lo textil es una técnica más del arte contemporáneo", dice la creadora

Siguiendo el recorrido de la exposición, llama la atención una banderola. En esta leemos un mensaje que dice: "Lo textil sobrepasa su discurso reivindicativo social y feminista para insertarse en el arte profesional contemporáneo". Es una idea que la pintora considera un "hilo conductor de la exposición". "Vengo a reafirmar que lo textil es una técnica más de la contemporaneidad, del arte contemporáneo", subraya Ana Valderrábanos. La artista manifiesta que esta técnica ha evolucionado -y se ha emancipado- de sus orígenes, vinculados a lo doméstico o a la reivindicación de derechos. Para la pintora, "la cuestión hoy día, en el arte textil, es qué se cuenta".

En la exposición Fiber Fever importa lo conceptual, lo que se comunica desde la pintura y el arte textil. Lo comprobamos en un conjunto de camisetas para niños. Igualmente, con frases cosidas en las prendas. Son mensajes que están paralelos a aquellas ideas que la pintora quiere transmitir con su libro de telas de Alicia en el país de las maravillas. La idea de que todo fluye, de que no hay que tener miedo a crecer, a ser uno mismo, a equivocarse, a imaginar; a seguir siendo, en resumidas cuentas, un poco niños para siempre. "Prohibido prohibir", o el ingenioso "no hay herrores", son algunas de estas frases.

La muestra también cuenta con lienzos. Son obras en las que predomina la tinta china, pero en las que los tejidos -el hilo- también son elementos relevantes en la creación. En esta serie se incluyen las obras Eso es lo que hace mi amiga, No me des la razón, No me vengas con pamplinas o La belleza. Consiste esta última en una mujer que se va deshaciendo en unas rayas, o que va dándose de sí a lo largo de un camino de rayas. "Me gusta mucho trabajar con las rayas, me gustan para todo, es un elemento recurrente en mi obra", declara Valderrábanos. Por otra parte, unos cuellos de camisa presiden una de las mesas de la exposición. El discurso aquí se inclina hacia la desmitificación del arte. "Me gusta también la idea de que estos cuellos se puedan llevar puestos, pues es una idea que le quita mito al arte", comenta la artista.

Imaginación, reflexión, crítica, humor… son algunas de las claves de la muestra Fiber Fever, de la pintora Ana S. Valderrábanos. La exposición puede visitarse en la galería Berlín (Calle Boteros, 4) hasta el viernes 28 de octubre.