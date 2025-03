21º Andalesgai: pantallas de diversidad

Desde hoy jueves 13 hasta el próximo 23 de marzo, repartido entre las salas de los cines Avenida, Cervantes, MK2 Cinesur Nervión Plaza, Cicus, Fundación Tres Culturas, Espacio Santa Clara y la propia sede de la Fundación Triángulo (C/Yuste, 9), organizadora del evento, la 21ª edición de Andalesgai (Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía) ofrece una nutrida sección oficial internacional de largometrajes de ficción, cuatro sesiones de cortometrajes, con especial atención a la producción andaluza, una sección documental, un ciclo dedicado al cine de temática LGTBIQ+ hecho en Taiwán, así como actividades paralelas que incluyen talleres de creación (Microcortos queer), charlas (Representación de los personajes queer en el cine contemporáneo), presentaciones de libros (Que no se te note, de Rocío Sanz), una proyección grotesco-palomitera, una sesión en vivo del podcast ‘Sabor a queer’ de David Velduque o una fiesta drag a cargo de Devórame.

Hasta 15 títulos encontramos en la sección oficial a concurso cuyo premio será otorgado en la gala de clausura del día 23 por el jurado que conforman el programador y crítico Carlos Loureda, la actriz y bailarina Lola Buzón, el cortometrajista Juan Vilches y la activista por los derechos del colectivo Maribel Povedano.

La cinta sobre las insólitas relaciones entre el colectivo queer y el mundo del rodeo norteamericano National Anthem (2023, Luke Gilford) será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la sección oficial esta misma noche en Cinesur Nervión. A ella se suman en los sucesivos días la hongkonesa All shall be well (2024, Ray Yeung), sobre una pareja de mujeres mayores enfrentada a las consecuencias familiares y legales tras la muerte de una de ellas; las brasileñas Baby (2024, Marcelo Caetano), una intensa historia de pasión, control y violencia en las calles de Sao Paulo, y Levante (2023, Lillah Hallah), un filme sobre el derecho al aborto y la presión fundamentalista; la canadiense Close to you (2023, Dominic Sauvage), que nos trae a Elliot Page (Juno), también co-guionista, en un regreso al hogar familiar que le provoca dolorosos recuerdos; la premiada en Sundance In the summers (2024, Alessandra Lacorazza), un emocionante drama familiar que sigue las visitas de dos hermanas a su padre en Nuevo México; la también estadounidense Ponyboi (2024, Esteban Arango), retrato de una prostituta intersexual que lucha por salir adelante en los ambientes marginales de Nueva Jersey; las francesas Las reinas del drama (2024, Alexis Langlois), que nos traslada al universo de los youtubers y las nuevas estrellas del pop, y Langue étrangier (2024, Claire Burger), un romance lésbico marcado por la diferencia de carácter; la británica Layla (2024, Amrou Al-Khady), retrato de una drag queen de origen árabe que lucha por reivindicar su arte al tiempo en que lidia con las restricciones de su entorno familiar conservador; la argentina Reas (2024, Lola Arias), basada en la historia real de varias mujeres y personas trans detenidas en distintas cárceles argentinas; la lituana Slow(2023, Marija Kadtaradze), que ya pudimos ver en el SEFF, que cuenta la extraña relación entre una bailarina y un intérprete de lengua de signos marcada por la renuncia al sexo; la belga Young hearts (2024, Anthony Shatteman), sobre el despertar romántico gay entre dos adolescentes; y las españolas Por donde pasa el silencio (2024, Sandra Romero), recientemente nominada a la mejor dirección novel en los Goya, y Un hombre tranquilo (2024, César Vallejo), un documental sobre Miguel Ángel Sánchez, ex presidente y fundador de Fundación Triángulo fallecido en 2022.

Cicus será la sede para el ciclo de tres largos procedentes de Taiwán presentados por Pecha Lo, directora del Women Make Waves Film Festival: El banquete de boda (1993), que dio a conocer internacionalmente a Ang Lee, Small talk (2016, Huang Hui-chen), y Who’ll stop the rain (2016, Su i-Husuan). La sede de la Fundación Triángulo acogerá en tres jornadas (15, 16 y 20 de marzo) un total de 22 cortometrajes agrupados en sesiones que llevan por título ‘Maricafé’, ‘Café con bollos, ‘Transcafé’ y ‘Trabajo andaluz’. También en la misma sede podrán verse los documentales brasileños Neirud (2023) y Salao de baile (2024) junto a otros cuatro cortos documentales hispanoamericanos.

> Catálogo e información completa sobre horarios, sedes, entradas, abonos y actividades paralelas: andalesgai.com

Los Premios Lux del cine europeo en el cine Cervantes

“El Premio del Público LUX es una iniciativa anual del Parlamento y la Academia de Cine Europeo en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. Pretende fomentar el compromiso y el debate con el público sobre cuestiones sociales importantes que reflejan valores comunes europeos como la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo y la libertad de expresión”. Sobre estos principios fundacionales, son ya 18 las ediciones de su concesión anual mediante el voto popular (online), y cinco las películas que compiten para obtenerlo en esta que se entrega el próximo abril.

Una imagen de 'Dahomey', de Mati Diop.

El cine Cervantes, donde ya se han proyectado dos de ellas, el documental sobre la Guerra de Ucrania Intercepted, de Oksana Karpovych, y la cinta holandesa sobre los abusos en el mundo del deporte Julie keeps quiet, de Leonardo Van Dijl, será la sede sevillana para verlas de manera gratuita previa reserva: aún por delante Flow, la gran sensación de la animación europea de 2024 y reciente ganadora del Oscar, prevista para el 18 de marzo (siempre a las 17:30h.); Animal, de la griega Sofia Exarchou, el 25 de marzo y, ya el 1 de abril, Dahomey, el documental de la franco-senegalesa Mati Diop, ganador del Oso de Oro de Berlín en 2024 con su discurso crítico y poético sobre los procesos de descolonización en África.

Hans Zimmer and Friends: Diamond in the desert

Cinesur MK2 Nervión se suma a los cines donde podrá verse en exclusiva durante la próxima semana, a partir del día 19, el concierto de Hans Zimmer con banda y orquesta filmado en el ‘Coca-Cola Arena’ de Dubái, una experiencia inmersiva que se alterna con entrevistas con colaboradores como Billie Eilish, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Jerry Bruckheimer, Johnny Marr, Pharrell Williams, Timothée Chalamet o Zendaya y que revela las claves y entresijos de su proceso creativo y su concepción de la música para el cine de gran espectáculo.