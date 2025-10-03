La ficha *** 'Andrés Barrios y El Yiyo'. Jueves Flamencos de Cajasol. Piano: Andrés Barrios. Baile: El Yiyo. Cante: José del Calli. Percusión: Juan Amaya. Lugar: Teatro Cajasol. Fecha: Jueves, 2 de octubre. Aforo: Lleno.

Se trata de dos intérpretes complementarios. El piano de Andrés Barrios es barroco, sensual, luminoso, fresco. El baile de El Yiyo es temperamental, austero, formal. Cada uno tuvo su momento de lucimiento personal y también compartieron varios pasajes del espectáculo. El Yiyo le bailó al piano pero también al cante en solitario, a la mera percusión. En una interpretación muy física, percusiva, con sus dos acompañantes, cante-palmas y cajón-palmas, secundándolo un poco más allá cada vez en su viaje por el virtusismo rítmico. El Yiyo estuvo brillante en la soleá por bulerías y, con Barrios al piano, en la seguiriya y la farruca, donde se caracterizó de bailaor clásico. La música de Barrios es, asimismo, muy rítmica y plena de energía. Sorprende en sus interpretaciones los cambios repentinos de tempo, pasando rápidamente de la épica al intimismo. Este joven utrerano es un virtuoso de gran inventiva, capaz de proponer nuevos motivos melódicos una y otra vez. No faltó en su interpretación una brillante versión, también vocal, de La Tarara, un tema que se suele incluir en las obras completas de Lorca, aunque no hay constancia de que el poeta lo cantara en alguna ocasión. Aquí buscó la complicidad del público en su interpretación, para pasar luego a un desarrollo profundo del mismo, lo mejor de la noche para mi gusto. Como he señalado más arriba, nada de esto sería posible sin la colaboración al cante y a la percusión de dos jóvenes intérpretes que son dos virtuosos de su arte. Y que gozaron de espacio para su lucimiento indivicual. Así, la noche se abrió con un solo al cajón de Juan Amaya, en el que llevó a cabo un amplio despliegue de energía y compás. El joven cordobés José del Calli, con su bello timbre vocal y extraordinario compás, fue el responsable de la parte vocal de la noche.