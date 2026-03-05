'Decorado': el trampantojo siniestro de lo real

Goya al mejor filme de animación, Decorado, el tercer largo del ilustrador y animador Alberto Vázquez, está ya en Movistar+. El gallego echa la vista atrás para recuperar a los personajes y el universo distópico de su celebrado corto homónimo de 2017, también ganador del Goya, que situaba a un cándido ratoncito en una ciudad apocalíptica dominada por una gran corporación (ALMA) que ha conseguido someter a su variopinta fauna antropomórfica en un gigante trampantojo de lo real.

Arnold, un ratón en plena crisis existencial y matrimonial, descubre que el mundo que habita es, literalmente, un decorado. Lo que en el corto era un fogonazo conceptual, aquí se convierte en arquitectura narrativa: la sospecha deviene persecución, y esta, intento de fuga hacia un bosque de promesas. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja, y lo que comienza como una paranoia se convierte en una huida desesperada.

Los temas no son nuevos, pero Vázquez ha refinado el trazo. En Psiconautas (2015), la desolación era ecológica y social: una isla contaminada donde los animales-niños buscaban escapar de un destino condenado. En Unicorn Wars (2022), se atizaba a la religión, el militarismo y la violencia con unos ositos kawaii que perpetraban atrocidades en un animado festín gore. En Decorado, el foco se pone en la alienación del individuo contemporáneo, no demasiado lejos de lo que nos contaba el documental de Raoul Peck Orwell: 2+2=5: las redes sociales, la IA, los líderes totalitarios y megalómanos, la vigilancia, los falsos mitos del progreso, las grandes corporaciones...

Vázquez sigue depurando un lenguaje visual reconocible: personajes de formas redondeadas y ojos grandes cuya ternura animal hace más violento el giro cuando llega, líneas imperfectas y un portentoso uso simbólico del color: una animación artesanal orgullosa de serlo. En Decorado, esta poética acentúa las tonalidades tóxicas y se ve implementada por las conscientes estridencias de la música de Joseba Beristain, en nuevas capas de saturación cromática y un eclecticismo pop donde conviven la animación mainstream y el gamberro espíritu underground.

Fábula moderna sobre el control social, el artificio y la fragilidad de las certezas, atrevida mezcla de ternura, oscuridad (un demonio que fornica con una sirena, un hada de la depresión...) y existencialismo, Decorado desafía convenciones y edades recomendadas para hacer de la iconografía infantil un territorio netamente adulto que juega con la puesta en abismo, el humor negrísimo y la teatralidad del artificio para cuestionar si la conciencia de vivir en una farsa es suficiente para escapar de ella.

El Cicus vuelve a Murnau en el centenario de 'Fausto'

El pasado lunes 2 arrancaba en Cicus la primera de las cuatro sesiones de marzo dedicadas al cineasta alemán F.W. Murnau (1888-1931), coincidiendo con el centenario de su Fausto (1926). Los “lunes expresionistas” arrancaban con la proyección de El último (1924), sobre un conserje degradado laboral y socialmente magistralmente interpretado por Emil Jennings y filmado por una cámara desencadenada, y continúan el día 9 con Tabú (1931), que nos lleva a los Mares del Sur para seguir el destino de dos jóvenes enamorados, y el 16 con la propia Fausto (1926), fantasía trágica mefistofélica repleta de hallazgos y efectos visuales.

Al ciclo se suma, el jueves 19, El Sonido del Proyector, un proyecto del escritor Fran Nuño que fusiona cine mudo, música electrónica y literatura. Su propuesta recorre clásicos literarios llevados al cine en sus orígenes —de Nosferatu a Frankenstein, pasando por El fantasma de la ópera— con bandas sonoras creadas en directo y recomendaciones de lectura. Todas las proyecciones (en VOSE) darán comienzo a las 19 h. y son gratuitas previa reserva.

Perdidos y encontrados en la traducción: Ciclos en MK2

Lost in translation (2003) es una de esas películas que definen retrospectivamente el cine de comienzos de este siglo XXI en su reescritura de la modernidad bajo el prisma de una gramática posmoderna donde caben los viejos iconos de la comedia, el choque cultural y la mirada femenina como misterio que despierta en tierra extraña (Tokio) bajo los acordes eléctrico-ensoñadores de Kevin Shields. Sofia Coppola juntó para siempre a Scarlett Johansson y Bill Murray en un secreto susurrado al oído que le pertenece ya a cada nuevo espectador. La pueden recuperar hoy mismo en VOSE (20h.) dentro del ciclo Cult de MK2 Cinesur Nervión. Y el martes 10, en Classic, no tienen excusa para perderse uno de los mejores westerns con la mejor banda sonora (¡Morricone!) de todos los tiempos: El bueno, el feo y el malo (1968), de Sergio Leone.