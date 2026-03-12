Antonio Pérez Paz, nuevo director del Museo Arqueológico de Sevilla

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, con el nuevo director del Museo Arqueológico de Sevilla, Antonio Pérez Paz, y la antigua directora, Marisol Gil de los Reyes.

El arqueólogo y conservador de museos Antonio Pérez Paz ha sido nombrado por la Consejería de Cultura y Deporte nuevo director del Museo Arqueológico de Sevilla en sustitución de Marisol Gil de los Reyes, que se ha jubilado.

Según informa la Consejería, Pérez Paz es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, arqueólogo de profesión y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía como conservador de museos.

Ha dirigido numerosas excavaciones en la provincia, entre las que destacan sus trabajos en Celti –Peñaflor– y Orippo –Dos Hermanas– y su labor de difusión en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce.

Amplia trayectoria

Su carrera como funcionario comenzó en el Museo Arqueológico de Córdoba y desde la Secretaría General Técnica se encargó de relanzar las grandes infraestructuras culturales y patrimoniales, entre ellas el Centro Logístico del Patrimonio Cultural (CLPC), desde hace pocos años área de reserva de las colecciones del Museo Arqueológico de Sevilla.

Poco después, ocupó la jefatura del departamento de difusión de la Dirección General de Bienes Culturales y fue técnico de exposiciones en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Desde este puesto pasó a desempeñar labores de conservación e investigación en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Posteriormente, ocupó la dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica, desde 2013 a 2017.

Desde hace más de ocho años ha sido jefe del Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Deporte en Sevilla.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha mantenido un encuentro con Antonio Pérez y con Mariso Gil para analizar los desafíos actuales de la institución, inmersa en la rehabilitación integral de su sede, el antiguo pabellón de las Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana de 1929.