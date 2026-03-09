Arcángel presenta su gira 'Tablao' en la Fundación Cajasol con dos conciertos en Sevilla y Cádiz

Arcángel regresa con su proyecto Tablao a la Fundación Cajasol para ofrecer dos actuaciones en formato íntimo que forman parte de su nueva gira. El cantaor onubense conmemorará en 2026 el décimo aniversario de esta propuesta flamenca que recupera la esencia más pura del género. La institución financiera colabora con el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía en el respaldo de toda la gira.

Las dos citas programadas tendrán lugar el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas en el Patio de la sede de Sevilla y el viernes 19 de junio a las 21:00 horas en la Casa Pemán de Cádiz. Los interesados pueden adquirir las entradas tanto en taquilla como a través de la página web oficial de la Fundación Cajasol.

Tablao se concibe como una experiencia artística que defiende el flamenco en su expresión más auténtica: próxima, natural y sin recursos técnicos superfluos. Este formato busca establecer una conexión directa entre el público y los artistas en un ambiente reducido, evocando los tradicionales espacios flamencos que han forjado la historia de este arte declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para el artista de Huelva, esta proximidad supone un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Alejarse de los grandes escenarios habituales le permite enfrentarse únicamente con su voz ante la mirada atenta de un aforo limitado.

Repertorio y elenco de la gira

El programa recorre diversos palos flamencos a través de una selección de piezas que incluyen Azucena (zambra), Alborá (fandango alosnero), Al filo de la alegría (cantiñas), La niña de fuego (zambra), Fuenteherida (bulería de Jerez), Inacabao (malagueña), En la Plaza Alta (tangos), Cruz de Mayo (seguidilla alosnera), El Talabartero (bulerías), Plaza de la Merced, A la voz y Mucha sal.

El cantaor estará acompañado por un elenco artístico de primer nivel integrado por los guitarristas Francis Gómez, Salvador Gutiérrez y Benito Bernal. También participarán Los Mellis en coros y palmas, Macarena López en el baile y el artista invitado Vicente Redondo El Pecas.