Archivo de fantasmas, registro de supervivencia

Madrid, Ext. se reserva para el final el grueso del componente humano de su propuesta como sinfonía urbana contemporánea sobre la capital de España. Una serie de rostros de gentes anónimas, trabajadores, tenderos, transeúntes, niños, mujeres, inmigrantes, ancianos o clochards desfilan en primer plano interpelándonos de frente, a veces serios, otras dejando escapar una sonrisa ante la presencia sostenida de la cámara. Cavestany deja así conscientemente para el cierre de su documental el elemento que pervive, sutura y resiste, el que aún sigue pasando el relevo de una generación a otra, las caras y cuerpos singulares de quienes siguen habitando y construyendo la ciudad a pesar de la gentrificación, el turismo o el imparable y obsceno ‘desarrollo urbanístico’.

Su película prescinde de guía, nombres concretos y rótulos explicativos para proponer un recorrido personal hecho de figuras y temas agrupados en rimas visuales y sonoras, buscando su propio hilo, acompasado en la música de Guille Galván (Vetusta Morla) y entrelazado en un montaje veloz que no deja demasiado tiempo para fijar. Madrid, Ext. funciona así como un flujo musical donde, en todo caso, pueden aislarse algunos asuntos y obsesiones particulares, de los signos y vestigios de una ciudad popular y de barrio que desaparece, los viejos rótulos comerciales, los videoclubes, los cines, los puentes y pasajes, los portales, las tiendas y sus trastiendas, la cafeterías, las piscinas, las instalaciones deportivas, etc., al tránsito del día a la noche que permite matices tonales y cambios de ritmo en la observación de las calles, los edificios, los establecimientos abandonados, a medio construir o erosionados por el paso del tiempo.

El Madrid de Cavestany es un Madrid aún vivo aunque en trance de desaparición, una suerte de archivo de fantasmas que aún resisten lejos de la imagen tópica, castiza o tecnológica, aunque también estas se cuelen entre los centenares de planos que lo conforman. Cuesta encontrar a veces la forma y la estructura en la repetición de símiles y tropos, entre las imágenes del tráfico a cámara lenta a lo Godfrey Reggio, los ecos de la Guerra Civil o los saltos de trampolín a cámara lenta que nos hipnotizan en pleno viaje. Tal vez se trate de eso, de dejarse llevar por ese recorrido íntimo y secreto que nos propone el director de Gente en sitios y Un efecto óptico, un Madrid propio que, como el de Jonás Trueba o Pablo Llorca, aún se nos antoja habitable y transitable a pesar de la fragmentación y el extrañamiento.