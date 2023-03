Volver a París

La ficha The Sixth Decade from Paris to Paris. Live at Sons d’hiver. Art Ensemble of Chicago. RogueArt, 2023

Más de setenta discos y una incalculable serie de conciertos documentan la esencialidad de un Art Ensemble of Chicago (AEOC) que, desde que su fundación en París en 1969, conectó cosmopolitismo estilístico a honda espiritualidad y mordaz conciencia social y política bajo la etiqueta de Great Black Music. Con ella se quiso abarcar –en palabras de Roscoe Mitchell, uno de sus fundadores– "toda la historia de la gente africana procedente de la diáspora”, bebiendo de la herencia improvisadora de Ornette Coleman, John Coltrane, Cecil Taylor o Albert Ayler, y tomando como trampolín a la Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) forjada en Chicago en 1965.

Más de medio siglo después, el AEOC retorna a su punto de partida, la capital francesa, de la mano de un concierto grabado el 7 de febrero de 2020 en el festival Sons d’hiver y que se recoge en el doble (vinilo o CD) The Sixth Decade from Paris to Paris. Live at Sons d’hiver (RogueArt / Distrijazz; 2023). Con Lester Bowie (1941-99), Shaku Joseph Jarman (1937-2019) y Malachi Favors Maghostut (1927-2004) ya desaparecidos y encabezados por los supervivientes Mitchell y Famoudou Don Moye, el directo se convierte en celebración de inédita partitura y conocida filosofía del AEOC, alimentada por pujantes nombres del peso de Moor Mother y su poesía, el bajista Junius Paul o la chelista Tomeka Reid; también por veteranos que, al igual que Reid, habían figurado en el excelente We Are On The Edge: A 50th Anniversary Celebration (2019), como la flautista Nicole Mitchell, el trompetista Hugh Ragin o el contrabajista Jaribu Shahid. "Ellos se han convertido ahora –apunta Mitchell– en parte de nosotros”. Una veintena de componentes, con voces, vientos, cuerdas o percusiones, con la dirección de Steed Cowart, volcados en un proceso que alterna cepa africana, disonante abstracción, rotundas consignas e improvisación desbocada, conmemorando la entrada en el sexto decenio de un AEOC que, más que un colectivo, continúa encarnando una escuela de pensamiento y vida.