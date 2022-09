Hace pocos días finalizó el ciclo Jazz en el CAAC, organizado por Assejazz (Asociación Sevillana de Jazz) en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y Assejazz ya tiene preparada la programación de conciertos para los próximos meses tanto en su sede como en el Espacio Turina.

El del jazz es un espacio creativo amplio y complejo. Históricamente ha favorecido la confluencia de diferentes culturas musicales consiguiendo superar barreras y condicionantes que hoy permite reunir a músicos de muy diversas procedencias y formación en un ámbito de creación musical libre de cortapisas y caracterizado por la diversidad estilística y sonora. A diez años de su fundación, Assejazz ha conseguido dinamizar la escena jazzística sevillana facilitando el trabajo de los músicos locales y acercar el mejor jazz nacional al público de la ciudad. Con pocos medios, buen criterio, trabajo diario y conocimiento del terreno en el que se mueve, (la asociación reúne a los músicos de jazz locales y a una parte considerable de los aficionados sevillanos al jazz), ha conseguido lo que nadie había conseguido hasta la fecha: hacer que la música de jazz sea una parte viva de la cultura local. No solo programando conciertos de figuras de renombre internacional, eso lo vienen haciendo las instituciones públicas desde principio de la década de 1980 hasta ahora, sino generando conocimiento activo de lo que es la música de jazz ahora, presentando el jazz más creativo que se hace en la escena española y facilitando que, en las mejores condiciones posibles, los músicos locales puedan hacer oír sus trabajos y el público local escucharlos. Además de presentar formaciones de músicos extranjeros que sin formar parte del star system del jazz internacional son músicos destacados en sus respectivos países con propuestas de interés musical.

Como digo, en poco más de diez años, sin grandilocuencia ni golpes de efecto, trabajando el día a día y haciendo gala de muy buen criterio, Assejazz, ha conseguido facilitar al público local conocer en directo el mejor jazz nacional. Este curso 2022-23 su programación se reparte entre su nueva sede y el Espacio Turina y una vez más vuelve a ser excelente.

La nueva sede de Assejazz es un espacio polivalente de trecientos metros cuadrados, con una sonoridad impecable. Un centro cultural dedicado a la música de jazz donde se desarrollan jam sessions todos los domingos al medio día, se celebren conciertos, talleres de instrumentos musicales para niños y adultos durante la semana, y donde ensaya la Assejazz Big Band, la gran orquesta de jazz que la asociación gestiona. La programación prevista para el mes de septiembre ejemplifica esto que escribo. Conciertos, talleres, y un acercamiento al jazz y su cultura en su diversidad sonora, cultural y lúdica.

Este sábado 10 de septiembre, primer concierto de la temporada con Aphorism Quartet, un grupo que nació en Suiza en 2013, cuando se encontraron Domenic Landof, Michael Beck y Jorge Rossy y al que posteriormente se incorporó el contrabajista Arne Huber. La semana siguiente, el viernes 16, Noche de Swing. El lado más lúdico del jazz, con la posibilidad de aprender a bailar swing con la Sevilla Swing Dance y Samuel Rigal y además hacerlo con una banda tocando swing en directo. El día siguiente, sábado 17, el guitarrista Álvaro Vieito presenta su nuevo proyecto Devayu junto a una banda de peso, Javier Ortí, saxo tenor; Javier Delgado, contrabajo y Nacho Megina a la batería. Realmente, un concierto que no hay que perderse.

El viernes 23 tocarán los daneses Nice Chair, con el saxofonista Claus Waidtløw, el bajista Kasper Vadsholt y el baterista Martin Maretti Andersen, tres músicos con una reconocida experiencia en la improvisación y en el jazz europeo desde finales de la década de 1990. El sábado 24, Roberto Bossard New Group. Roberto Bossard, guitarra Toni Bechtold, saxo Lukas Gernet, piano Raffaele Bossard, contrabajo y Dominic Egli, batería. El jueves 29 a las 17 horas, The Jazz Birdies, taller de música y canto para niños y niñas y el sábado 1 de octubre, a las 21:30, Salsa con clave, con Juana Gaitán como anfitriona de una noche de baile al ritmo latino, con salsa, mambo, charanga, guaguancó, boogaloo….

La programación de Assejazz en el Espacio Turina está enfocada exclusivamente a los conciertos. El ciclo Jazz&Club se desarrollará de noviembre a marzo, todos los jueves a las 21:30. La programación para esta temporada es igualmente relevante y destaca la presencia del estadounidense Abdu Salim y el portugués Zé Eduardo, dos músicos con una importante vinculación a la ya larga historia del jazz en Sevilla. Jazz&Club comenzará el 10 noviembre con un concierto del Samuel Lercher Trio y continuará el 17 de noviembre con Universal Language Quartet; 24 de noviembre, Javier Alcántara Group; 1 diciembre, Abdu Salim Quartet; 8 diciembre, Santi de la Rubia & Juan Galiardo Quartet; 15 diciembre, Victor Antón Group; 12 enero, Nacho Loring Ensemble “plays Birth of the Cool”; 26 enero, Lara Bello Trio; 2 febrero, Zé Eduardo Trio; 9 febrero, Vince Benedetti Quintet “Homage to Barry Harris”; 23 febrero, Nacho Botonero Quintet “Descalzo por el barro”; 2 marzo, Lucía Martínez Cuarteto “Calma y algo más”; y finaliza la temporada el 9 marzo con el concierto de Christos Barbas & Ramón Prats.

Con esta programación y sumando la oferta de conciertos a lo largo de la temporada de los teatros Lope de Vega, Maestranza y Central y los conciertos y festival de jazz del Cicus, se puede decir que la música jazz en Sevilla tiene una presencia amplia y de un nivel de calidad envidiable por aficionados de otras muchas ciudades españolas. Además, repartida a lo largo de todo el año. A esto hay que añadir también la presencia de la discográfica sevillana Blue Asteroid Records que publica en CD el trabajo grabado de los músicos.