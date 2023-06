El autor del cartel del Orgullo de Sevilla 2023, Daniel Dalopo, responde a la polémica de Vox

El artista sevillano Daniel Dalopo ha recogido el testigo de Ana Jarén que el año pasado diseño el cartel del Orgullo con elementos tan simbólicos para Sevilla como las naranjas y el azahar. Para la edición de 2023, Dalopo ha rendido homenaje a la figura de Ocaña, artista de Cantillana que este año cumple el 75 aniversario de su nacimiento y el 40 de su muerte. Dalopo ha hecho especial hincapié en que la obra es un "diálogo" entre ambos y que representa el folklore y la identidad andaluza. Un cartel que se ha visto envuelto en la polémica por incluir a Santa Justa y Rufina. Al respecto, Dalopo ha sido claro: "Si de algo tan bonito hay alguien que quiera sacarlo de contexto y politizarlo significa que, en estos 40 años, no hemos aprendido nada".

-¿Qué representa el cartel del Orgullo de este año?

-El cartel es un homenaje a Ocaña, al artista universal de Cantillana, a nuestro folklore y a nuestra identidad como andaluces. En la obra aparece con su atuendo del día a día: bombín, gafas y abanico. Complementos con los que solía pasearse por las ramblas de Barcelona, lugar al que emigró para realizarse como artista y el lugar perfecto en el que realizó sus transgresoras ideas. En un tiempo en el que los derechos y libertades no existían. También aparecen Santa Justa y Rufina simbolizando el abrazo de nuestra comunidad, con el mantón de lunares de Patri Tri Tri Palmero, que lució el año pasado María del Monte, y se ha convertido en un emblema de nuestro Orgullo. El abanico es un homenaje a nuestras tradiciones y a todos las personas y amigos del colectivo que, como Ocaña, continúan expresando su identidad Lgtbi a través de ellas.

Como bien dijo la periodista Mercedes de Pablos en la presentación. Este cartel celebra a Ocaña y esta figura era color. Ocaña era folklore y Andalucía. En palabras de la periodista, "es un cartel homenaje, es un cartel memoria, es un cartel gratitud, es un cartel que dice gracias".

"Conocer a Ocaña y su discurso, además de haber visto el documental 'Dolores Guapa', me ha ayudado a entender y abrazar esa parte de mi identidad y cultura que durante la adolescencia dejé a un lado"

-¿Cómo ha sido su proceso creativo para realizarlo?

-A la hora de buscar el enfoque, tuve claro que tenía que ser una conversación entre ambos. Conocer a Ocaña y su discurso, además de haber visto recientemente el documental Dolores Guapa de Jesús Pascual, me ha ayudado a entender y volver a abrazar esa parte de mi identidad y cultura que durante la adolescencia dejé a un lado. Por este motivo, decidí incluir en el abanico esta temática a modo de agradecimiento. Es algo que llevo dentro. Estoy hablando de mí y de eso que nos une. Cogí los sprays y, a partir de ahí, ha fluido solo.

-Ha representado el folclore y la vanguardia de una manera muy armónica, pero ¿cree que podría herir ciertas sensibilidades el haber incluido a Santa Justa y Rufina?

-Creo que el cariño y el respeto con el que está hecho se aprecia en el resultado. He representado en el abanico la obra Santa Justa y Rufina de Murillo, emblema de nuestra ciudad. Creo que es perfecta para expresar la historia que estoy contando. Esa cultura popular también nos pertenece. Y si de algo tan bonito, hay alguien que quiera sacarlo de contexto y politizarlo significa que en estos 40 años no hemos aprendido nada.

-¿Qué opina de la polémica que se ha creado alrededor de su obra?

-La esperaba. Pienso que buscan crear confrontación y lanzar un mensaje contrario al que cuenta la obra. Quizás es su manera de darse publicidad. El imaginario religioso no es capital de unos cuantos, también nos pertenece. La obra está realiza con todo el respeto, el que ese partido no nos tiene a nosotros.

-¿Qué ha significado ser el autor del cartel del Orgullo de la capital hispalense?

-Mucho orgullo y responsabilidad. Me quedo con el cariño con el que ha sido acogido. He recibido mensajes muy bonitos por redes. Algunos empatizando con la historia del cartel y otros interesados por la figura de Ocaña. El objetivo era expandir su legado y figura.

"Gracias a las redes sociales me llegó la oportunidad de exponer por primera vez mi trabajo en una colectiva en la Display Gallery de Londres"

-Háblenos de su carrera como artista, ¿cómo fueron sus inicios?

-Aunque siempre he pintado, fue en 2014 cuando empecé a desarrollarme profesionalmente. Con las redes no hay fronteras. A través de ellas me llegó la oportunidad de exponer por primera vez mi trabajo en una colectiva en Londres, concretamente en la Display Gallery de la mano de Chrom-Art. Posteriormente, realicé mi primera exposición individual Animal Instinct en la BC Gallery de Berlín. Ahí cumplí un sueño. También me otorgaron el Premio Sevilla joven 2016. A partir de ahí, fui moviéndome y aprendiendo. También a base de equivocaciones, que son necesarias.

-¿Cómo define su estilo artístico?

-Mi estilo está influenciado por el arte del siglo XX. Movimientos como el cubismo, que marcó mi infancia, el constructivismo o el arte pop, con una clara esencia del arte Urbano. Con los años, siento que el aprendizaje y las vivencias hacen que siga evolucionando.

-¿Quiénes son sus referencias?

-Los temas sociales, especialmente en el ámbito Lgtbi. También las expresiones de género. Suelo utilizar el arte como un medio de introspección que ha determinado, en gran medida, mi personalidad, mi identidad o mis intereses.

"Sevilla es una ciudad de contrastes y eso se aprecia en la diversidad de sus artistas"

-¿Cómo ve el panorama artístico en la ciudad?

-Sevilla es una ciudad de contrastes y eso se aprecia en la diversidad de sus artistas. Echo de menos espacios en los que se de oportunidad a nuevos creadores. Quizás menos convencionales, pero muy necesarios para que puedan empezar a desarrollarse.

-¿De qué manera cree que refleja su obra el momento que vive el colectivo Lgtbi?

-A día de hoy se nos sigue juzgando. Por ejemplo, que el incluir elementos religiosos nos lleve a preguntarnos si hay alguien que pueda sentirse ofendido cuando el mensaje de la obra está justificado refleja que todavía hay una parte de la sociedad que ve motivo de alarma en la vinculación del colectivo con la religión. La realidad es que muchísimas persona Lgtbi son religiosas y forman parte de manera activa en estas tradiciones. Además, se han utilizado motivos religiosos en cartelerías de fiestas, incluso en eventos deportivos y no han sido motivo de escándalo. Te hablo de religión, pero es extrapolable a otros muchos sectores.