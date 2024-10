La bailarina y coreógrafa Nieves Rosales estrena en el Festival de las Artes de Sevilla su pieza ‘Salvajes’

En vísperas del estreno de su último trabajo, Salvajes, nos cuenta Nieves Rosales cómo, al concluir su anterior y ambicioso espectáculo, MujerSilencio, estaba decidida a tomarse un tiempo de descanso. Enfrentarse en escena con todas sus armas a esas mujeres valientes que protagonizan la pieza; mujeres que abandonaron sus hogares buscando un verdadero lugar donde habitar, la había vaciado literalmente.

Sin embargo, como les sucede a las buenas creadoras, basta un estímulo para ponerlas de nuevo en movimiento, reactivando todas sus energías. En esta ocasión, la llamada le llegó en forma de libro. “Pocos meses después de estrenar MujerSilencio, -relata Rosales- me leí El vestido azul, de Michèle Desbordes. La historia que se cuenta en él, la de Camile Claudel, me dejó tan impactada que decidí ponerme a investigar en la historia de otras mujeres. Así me encontré con otras muchas mujeres, grandes artistas, que fueron recluidas en manicomios por el simple hecho de pretender serlo e, inmediatamente, sentí que tenía que contarlo”.

Durante el proceso, a la figura de Camille Claudel, amante y musa de Auguste Rodin, que estuvo internada en un hospital psiquiátrico -en principio por sus crisis nerviosas- durante treinta años, hasta su muerte en 1943, se fueron uniendo otras ‘salvajes’, como la pintora y escritora Leonora Carrington, compañera de Max Ernst hasta que este fue detenido por los nazis, y que fue objeto en Madrid de una violación en grupo que casi la lleva a la locura.

Grandes artistas, también españolas, a las que la historia ha intentado dejar en la sombra -o a la sombra de sus padres, maridos o amantes- y que ahora son conjuradas en el escenario por otra artista madura como Rosales que, según afirma, “he tenido que trabajar mucho y de un modo diferente para lograr expresar, con mi propio cuerpo, el deterioro físico y mental que el encierro provocó en estas mujeres”. “Ha sido un proceso muy largo -continúa- ya que en febrero empecé a elaborar la dramaturgia y, en el verano, la coreografía. Completamente sola esta vez, poque me apetecía buscar otro lenguaje dentro de mí y lo cierto es que estoy bastante satisfecha con el resultado. Creo que es algo diferente a todo lo que he hecho antes; es la pieza menos narrativa de las que he hecho hasta ahora”.

Hay que decir que la bailarina, corógrafa y pedagoga malagueña Nieves Rosales se ha centrado desde los inicios de su carrera en la figura de la mujer, tanto en un plano individual como social. Así ha ido creando espectáculos como La contadora de garbanzos, Retablo Incompleto de la Pureza, No amanece en Génova o Las Furias, casi todos merecedores de algún premio al igual que ella misma, Premio Lorca como Mejor Intérprete Femenina de Danza en 2022 y 2024.

Como casi siempre desde que, en 2010, creó su propia compañía Silencio Danza, Rosales firma la dramaturgia, la coreografía y la puesta en escena de Salvajes. Esta vez, sin embargo, la artista ha encontrado un complemento que ha enriquecido enormemente la propuesta: la música de Daniel Herrera, conocido en el mundo artístico como Daniel Blacksmith.

Compositor, productor y multiinstrumentista, Blacksmith trabaja en el campo musical desde hace una década. Un tiempo en el que se ha dedicado principalmente a explorar la intersección de la música orquestal romántica con elementos del minimalismo, la música electrónica y el post-rock, creando experiencias musicales que invitan al oyente a adentrarse en un viaje emocional.

“Conocí a Daniel el año pasado, y me pareció un músico extraordinario, así que le propuse que compusiera la música del espectáculo. Él aceptó y, al poco tiempo, me entregó un primer material con el que yo trabajé al principio la coreografía, y más tarde, durante los ensayos, nació la pieza central Salvajes”, dice la malagueña.

El hecho de tener música en directo es, sin duda, además de una novedad en su compañía, un especial incentivo, aunque también han puesto su granito de arena los miembros de un equipo que lleva muchos años colaborando con Rosales. Entre estos, Carmen Trujillo, que ha elaborado el vestuario, y Fran Burgos, encargado del diseño de luces.

Salvajes estará mañana viernes día 18 a las 20:00 en el Teatro La Fundición, dentro de la programación de un Festival de las Artes (FeSt) que llega a su fin este fin de semana.