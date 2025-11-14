La noche de la bestia

La ficha ** 'Bambi: La venganza'. Terror, Reino Unido, 2025, 80 min. Dirección: Dan Allen. Guion: Rhys Warrington. Fotografía: Vince Knight. Música: Greg Birkumshaw. Intérpretes: Roxanne McKee, Nicola Wright, Samira Mighty, Tom Mulheron.

Cine palomitero, serie B resultona, terror festivo y sin demasiadas pretensiones. Tras Winnie-the-Pooh: Blood and honey o La pesadilla de Peter Pan, esta Bambi: la venganza amplia el catálogo de la colección británica The Twisted Childhood Universe (TCU), especializada en la reescritura en clave de terror del más cándido imaginario de los cuentos infantiles de dominio público, a propósito de un ciervo gigante, monstruoso y enrabietado dispuesto a vengar la persecución de su especie por los cazadores furtivos atacando y empitonando a toda persona que se cruce en su camino en el bosque del que es dueño y señor en las sombras.

Poca chicha argumental, tampoco hace falta más, para el habitual y dosificado despliegue slasher de persecuciones, sustos de banda sonora, dibujos premonitorios, desmembramientos, mutilaciones y explosiones gore coreografiadas con buen pulso y gusto por la sorpresa, una lograda atmósfera de cuento siniestro, cierto sentido del humor (¡esos conejitos asesinos!), mensaje familiar y eco-friendly y efectos visuales en el límite de la decencia para un filme que cubre con solvencia su pequeño nicho de sesión nocturna en la cartelera.