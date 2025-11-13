Algunas bandas sonoras recientes

Los World Soundtrack Awards que se entregan cada año durante el Festival de Cine de Gante (Bélgica) celebraban su 25º aniversario el pasado octubre con su habitual gala de entrega de premios, conciertos, encuentros y mesas redondas. También con sus esperadas ediciones discográficas de música cinematográfica, grabadas con la Brussels Philharmonic Orchestra con el prestigioso Dirk Brossé al frente. Para la ocasión especial, se ha recuperado en edición doble la dedicada al compositor escocés Craig Armstrong, habitual del cine de Baz Luhrmann (Romeo + Juliet, Moulin Roge, El gran Gatsby), cuya carrera se ha desplegado también entre el cine europeo y norteamericano en una serie de títulos de los que se recuperan aquí las suites de Love actually, World Trade Center, The Quiet man, Orphans, Victor Frankenstein o Far for the madding crowd.

Recientemente condecorada con la Orden del Imperio Británico, Debbie Wiseman (Londres, 1963) protagoniza el segundo disco de esta edición 2025, un recopilatorio de suites creadas para la ocasión de sus mejores bandas sonoras para el cine y la televisión, todas ellas marcadas por un elegante neoclasicismo y una pulcra escritura orquestal en la mejor tradición postromántica británica: Haunted, Wilde, Father Brown, Arsène Lupin, Tom & Viv, Edie, To Olivia o He knew he was right. El disco también recoge su fastuosa música para el especial de la BBC sobre la coronación del Rey Carlos.

Portada del disco dedicado a Debbie Wiseman editado por los WSA de Gante.

También estos días se editan dos nuevos trabajos del incansable Alexandre Desplat: su profusa, romántica y proteica música para el fallido Frankestein (Netflix) de Guillermo del Toro, y su banda sonora para el filme francés L’homme qui rétrécit (Milan), de Jan Kounen, nueva versión de El increíble hombre menguante con una escritura de género más contemporánea en la que fusiona orquesta y electrónica.

También hace doblete Jerskin Fendrix. Tras Pobres criaturas, nominada al Oscar, y Kinds of kindness, el compositor y cantante inglés vuelve a colaborar con Yorgos Lanthimos en Bugonia (Milan), donde la escritura atonal y la gran orquesta llenan la pantalla en abruptas irrupciones, efectos desestabilizadores e intervenciones cargadas de tensión e histrionismo sinfónico-contemporáneo al servicio de la paranoia conspiranoica que define a sus personajes. También ha aparecido su disco no cinematográfico Once upon a time... in Shropshrire (Untitled rcs), que sigue aplicando su vertiente experimental y su voz grave a un sofisticado pop arty de vocación narrativa y autobiográfica.

Portada de la edición discográfica de la BSO de 'Bugonia'.

El cine español estrenado estas últimas semanas nos deja dos interesantes y dispares bandas sonoras: colaborador habitual del sevillano, Julio de la Rosa se sumerge en las sonoridades subacuáticas y las texturas del diseño sonoro en su atmosférico trabajo para Los tigres (Movistar Sound), de Alberto Rodríguez, mientras que Iván Palomares opta por la luminosidad y el foco melódico (para silbido, guitarra, flauta y pequeña formación orquestal) en su hermosa música de aires célticos para Leo & Lou.

‘La memoria infinita’ y ‘Alma viva’ en ‘Lunes de Cine’

El Cicus prosigue con su programación cinematográfica regular en sus ‘Lunes de cine’ y acogiendo iniciativas como el cineclub feminista ‘La Golfa’. Todas son gratuitas previa reserva de entradas.

El próximo lunes 17 a las 19h. está previsto el pase del documental chileno nominado al Oscar La memoria infinita (2023), de Maite Alberdi, una indagación en la memoria familiar y en la historia reciente al hilo de la enfermedad degenerativa que va consumiendo poco a poco los recuerdos de Augusto Góngora, quien fuera uno de los periodistas culturales más activos en la denuncia de dictadura militar chilena. A su lado, su esposa Paulina Urrutia, actriz y ex-Ministra de Cultura en la democracia, se hace cargo de los cuidados y acompaña el proceso con tanta entereza como ternura y emoción en un filme donde lo personal y lo político se entremezclan de manera orgánica.

Ya para el lunes 24, también a las 19h., está previsto el pase de la cinta portuguesa Alma viva (2022), de Cristèle Alves Meira, historia de un verano en familia en un pueblo de interior observado a través de los ojos de la joven Salomé.

Cinesur MK2 Nervión: dos visiones de futuro

La pionera y mítica 2001: Una odisea del espacio (1968), de Stanley Kubrick, siempre en las listas dentro de las diez mejores películas de todos los tiempos, y Akira (1988), el anime de culto de Katsuhiro Otomo, protagonizan las próximas sesiones de los ciclos ‘Classic’ y ‘Cult’ que vienen programándose los martes y jueves respectivamente en Cinesur MK2 Nervión.

Si la primera marcó un hito en la historia del cine gracias a su imaginario espacial y a sus potentes alegorías y metáforas visuales sobre la condición humana desde su origen hasta la era del dominio de las máquinas (y la IA), la segunda contribuyó a que el anime dejara de ser considerado como un territorio meramente infantil en su visionaria concepción de un futuro distópico y apocalíptico en el que sobre la ciudad de Neo-Tokio resonaban los acontecimientos de la última gran tragedia colectiva japonesa y el eterno miedo nuclear.

Akira (1988, Katsuhiro Otomo).

Pueden ver la primera en pantalla grande y versión original el martes 18 a las 20h. y la segunda hoy mismo, jueves 13, también a las 20h.