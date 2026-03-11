Beret: "La gente no busca en mis conciertos la perfección, sino conocerme"

Francisco Javier Álvarez (Sevilla, 1996), conocido artísticamente como Beret, es una de las voces más singulares y reconocibles del pop urbano y la canción emocional en español. Su carrera comenzó de forma independiente en internet, donde sus primeras maquetas y EPs lo convirtieron en un fenómeno viral antes de dar el salto a la industria. Desde entonces ha firmado una trayectoria marcada por letras íntimas y una conexión muy directa con el público, consolidada con discos como Prisma (2019), Resiliencia (2022) y ahora Lo Bello y Lo Roto, su trabajo más reciente, con el que apuesta por un sonido más cuidado y un enfoque aún más personal. Lo presenta en una gira por teatros que lo devuelve a la cercanía con el público y tiene una parada muy especial en Cartuja Center CITE este viernes.

Pregunta.-¿Cómo está siendo esta gira a nivel emocional y artístico?

Respuesta.-A nivel emocional está siendo una experiencia increíble. El formato teatro te acerca muchísimo a la gente y después de tantos años tocando en recintos grandes, volver a esa cercanía ha sido muy especial. Tanto yo como todo el equipo estamos súper contentos. Además, casi todas las fechas están prácticamente vendidas, así que no podemos estar mejor.

P.-¿Qué espera del concierto en Sevilla, en casa? ¿Con qué banda viene?

R.-Espero el recibimiento de siempre. El público de Sevilla me sigue desde hace muchos años y ha estado en muchos de mis conciertos aquí. Este show va a ser algo muy especial, más minimalista, más sentido. La formación también es distinta, hemos incorporado un multiinstrumentista, un violinista, añadido una guitarra eléctrica, y hemos hecho muchos arreglos nuevos. Voy con batería, piano, dos coristas, secuencias y bajo en directo. Es un híbrido entre música en vivo y partes electrónicas que creo que va a dejar muy buenas sensaciones.

Al final, cuanto más me muestro, más me aceptan. Puedo hablar de todo sin reparo"

P.-En el disco hay colaboraciones con más artistas. ¿Van esas canciones en el repertorio de directo? ¿Cómo las saca adelante? Algunos de esos invitados son de Sevilla… ¿Tendremos por sorpresa a SFDK?

R.-Me encantaría poder llevar invitados siempre, pero con las agendas es muy complicado. Mi idea es que, si se puede, haya sorpresas, pero si no, esas canciones se siguen cantando. Yo interpreto sus partes para que la gente pueda disfrutarlas igualmente.

P.-A veces ha dicho que al principio estaba inseguro y nervioso en los conciertos ¿Qué aprendió de aquella etapa donde se sentía así?

R.-Aprendí a ser yo mismo. Me di cuenta de que la gente no venía a ver perfección, sino a conocerme. Aunque algo no saliera perfecto, eso también era parte de mí. Me quité un peso enorme al entender que venían a ver a Fran, no a un concierto perfecto. Yo era muy autoexigente, y cuando entendí eso me quité mucho peso de encima.

P.-Mirando atrás, ¿hubo un momento en su carrera en el que sintió que realmente se había consolidado como artista?

R.-Creo que fue cuando pasaron los dos primeros años, en los que muchos piensan que todo es pasajero, que durará poco. Cuando vi que el proyecto seguía creciendo de forma estable y equilibrada y que la gente respondía, entendí que esto iba a largo plazo. También cuando empecé a sonar en la radio y la gente lo hizo suyo.

P.-Una vez superada la timidez, la ansiedad, ¿qué canción de su repertorio le describe mejor como persona hoy?

R.-Sin duda, Ojalá. Esa letra habla completamente de lo que he sido y de lo que soy.

Beret / Steven Bernhard

P.-No sé si este disco de Lo Bello y Lo Roto va sobre la capacidad que tenemos los humanos para asumir con flexibilidad situaciones límite, sobreponerse a ellas y, a menudo, salir fortalecido de las mismas, pero tiene toda la pinta de que es así… ¿Este disco trata más de la resiliencia que el anterior, a pesar de que llevaba ese título?

R.-Más que de resiliencia, habla de observarte. No se trata solo de mejorar, sino de darte cuenta de tus cicatrices y entender que, aunque muchos las vean como algo negativo, también pueden brillar y definirte. De ahí el título, de lo bello y lo roto de uno mismo, de lo bello que hay dentro de lo roto y lo roto que hay dentro de lo bello. Quien lo escuche se sentirá reflejado en algunos temas, porque hablo de lo más vulnerable y lo más completo de mí.

P.-Tiene que ser un gran reto enfrentase a esa propia vulnerabilidad y a las cicatrices de las que habla a la hora de escribir las letras… ¿no se siente demasiado expuesto?

R.-Al principio sí, pero llevo doce años en esto y la gente ha abrazado tanto mi trabajo que me ha dado la seguridad de mostrarme tal y como soy. Pero al final me di cuenta de que cuanto más me muestro, más mo aceptan. Hoy puedo hablar de todo sin ningún reparo.

P.-¿Escribir estas canciones es más una terapia o un desafío?

R.-Las dos cosas. Es un desafío porque a veces tengo la canción dentro, pero debo encontrar el canal y el momento para expresarla. A veces lo tengo atragantado y necesito sacarlo. Y también es una terapia; hago canciones en casa que no publico y me sirven para sanar.

Mis canciones son fotos de cada etapa. No hablaba de los mismos temas con 17 años"

P.-Hace poco entrevisté a los componentes de Salistre y me decían que les resultaba flipante que sus canciones pudiesen ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil. ¿Se puede aplicar lo mismo con usted?

R.-Me parece una locura. Es lo mejor que me ha dado la música. Yo escribo desde un lugar, pero cada persona construye su propio mundo con mis canciones. Yo las escribo por una razón, pero cada uno las interpreta con su historia. Eso es lo más bonito.

P.-¿Qué canción le gustaría que escuchara alguien que atraviesa una situación así?

R.-Pues diría Ojalá también; o Superhéroes. Tengo una canción también que se llama Resiliencia. También está Lo siento. Todas ellas tienen un mensaje de superación.

P.-¿Cree que hay una evolución clara del Beret de aquellos primeros EPs de hace más de 10 años, Vértigo, Efímero, al de este último disco?

R.-Sin duda. Antes hacía todo de forma más impulsiva, con instrumentales de internet. Me centraba más en una producción más emocional y espontánea. Ahora me paro mucho más en el proceso, en la producción, en los detalles. Y, sobre todo, han cambiado las temáticas; con 17 años no hablaba de lo mismo que con 30. Mis canciones son como fotos de cada etapa, y ahora las veo y pienso: ¡Lo que me preocupaba antes ya no me preocupa tanto!

Beret / Steven Bernhard

P.-Para un concierto como el de Sevilla, que debe ser muy importante para usted y en el que habrá mucha más gente que lo conozca, no solo artísticamente, sino también personal y socialmente, ¿se prepara de forma diferente a nivel mental y emocional?

R.-Sí, porque hay mucha gente que te conoce de verdad. Cantar en tu tierra te pone más nervioso porque parece que tienes que demostrar algo a quienes te conocen de toda la vida. Sientes que tienes que cumplir. Pero después de tantos conciertos aquí, ya lo vivo con más calma.

P.-¿Cómo equilibra esa conexión íntima con el público y la energía de un concierto?

R.-Con una dinámica muy cuidada. En mis conciertos en una parte puedes estar llorando con una balada y en la siguiente saltando con una canción cañera. En esta gira de teatros todo será más íntimo, pero habrá momentos de energía. Es bonito que en dos horas pase de todo.

P.-Y hablemos del futuro. ¿Qué viene después de esta gira?

R.-En mayo me voy de gira por Latinoamérica y Estados Unidos, donde tengo cerradas catorce fechas. Y en noviembre y diciembre estaré de gira por Europa, pasando por Londres, Dublín, París, Países Bajos… Musicalmente, dentro de poco habrá una canción nueva, el primer single después de Lo Bello y Lo Roto. Yo no paro de componer, así que habrá más.

P.-¿Incorpora esa nueva canción en el repertorio de esta gira?

R.-Todavía no. Lo estoy pensando. Si a la gente le gusta, la incorporaré en algunos conciertos. Pero que eso no sea óbice para que vengan al de Sevilla. Será algo súper especial porque este formato íntimo de Lo Bello y Lo Roto no se va a repetir. Es un concierto hecho para teatro, no con un formato festivalero. ¡Espero a todo el mundo allí!